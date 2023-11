Internacional faz um bom jogo e vence o Cuiabá pela primeira vez na Arena Pantanal

Na noite desta quarta-feira (29), a Arena Pantanal foi palco de um embate entre o Internacional e o Cuiabá, com o Colorado saindo vencedor por 2 a 0. Em um confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Enner Valencia mostrou sua habilidade e faro de gol marcando o primeiro, e Pedro Henrique fechou a conta.

Primeiro tempo pouco movimentado

Ambas as equipes tiveram poucas, mas boas oportunidades, porém, não alteraram o placar na primeira parte. O Cuiabá foi o primeiro a ameaçar. Clayson, após um excelente cruzamento, cabeceou com perigo próximo à trave esquerda de Rochet. Raniele, de fora da área, também ficou no "quase", quando arriscou de perna direita, fazendo o goleiro uruguaio do Internacional trabalhar após desvio na zaga.

O Colorado teve seu melhor momento com Bustos, aos 37 minutos, que deu um belo chute de primeira, porém, foi forte demais e a bola passou por cima do gol.

Segundo tempo com começo movimentado

O Internacional voltou melhor no jogo, e seis minutos após o apito inicial da segunda etapa, Wanderson dominou a bola no meio campo, levantou a cabeça e deu um belíssimo lançamento para Enner Valencia, que dominou no peito e deu um toque por cobertura na saída do goleiro adversário.

Com o gol tomado, o Dourado se postou e foi para o ataque, visando uma reação. Com isso, o Colorado buscou se defender, fazendo com que o confronto ficasse ainda mais disputado.

Mesmo sofrendo a pressão, o treinador Eduardo Coudet mexeu no time e fez uma substituição crucial, ao colocar Pedro Henrique. O atacante do Internacional teve três chances claras de gols em sequência. Na primeira, cabeceou para fora. Na segunda, na trave. Mas na terceira, após Maurício invadir a área e chutar cruzado, o camisa 28 chegou de carrinho e empurrou para o fundo do gol.

Ainda deu tempo de PK, do Cuiabá, cruzar da ponta esquerda e a defesa Colorada desviar contra a própria meta e a bola explodir no travessão.

Situação da tabela

Após a vitória do visitante, o Cuiabá continua com 48 pontos na tabela, garantindo a 11ª posição na classificação. Já o Internacional, somou três pontos e agora está com 49, assegurando a 10ª colocação na competição.

Próximo e penúltimo compromisso

​​​​​​​O Dourado viajará até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Enquanto isso, o Colorado entra em campo no sábado, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena.