Cuiabá alcança pontuação recorde na Série A após empate com o São Paulo

O Cuiabá segue batendo recordes no Campeonato Brasileiro. Após empatar com o São Paulo em 0 a 0 no Morumbi, o Dourado alcançou a marca de 48 pontos e chegou a sua pontuação recorde na Série A, superando os 47 feitos em 2021.

Nas últimas partidas, a equipa havia alcançado o maior número de vitórias e maior média de público desde o acesso, em 2019.

Após somar um ponto importante no Morumbi, o goleiro Walter avaliou a partida e comentou sobre o momento da equipe.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, é o campeão da Copa do Brasil. Tivemos nossas chances, mas feliz pelo empenho de todos. A gente perde o tato com a bola de ficar duas semanas sem jogar", analisou.

O volante Raniele também comentou sobre a partida. "Cada ponto no Campeonato Brasileiro é muito importante, ainda mais fora de casa contra o atual campeão da Copa do Brasil. Jogo difícil, conseguimos pontuar e somar mais um pouquinho para o nosso objetivo de ficar entre os 10 do campeonato", comentou.

O zagueiro Allyson analisou a boa fase defensiva do Dourado, reforçou a importância do ponto conquistado no Morumbi e projetou as rodadas finais do Brasileirão.

"A gente saiu de Cuiabá sabendo que seria um jogo muito difícil. Somar fora de casa é sempre importante, principalmente na reta final do campeonato. Acho que esse ponto vai fazer diferença no final para todos nós".

"Temos que parabenizar todo mundo. Temos que continuar dando nosso máximo, nosso melhor para atingir grandes objetivos até o final. Não temos tempo de pensar muito, quarta-feira já temos um grande confronto e vamos pensar no duelo contra o Internacional em casa", finalizou.

Podendo sonhar mais alto, o Dourado volta a campo nesta quarta-feira, contra o Internacional, na Arena Pantanal. O confronto será disputado a partir das 19h (de MT), válido pela 36ª rodada.