Bragantino vence Atlético Guaratinguetá em estreia na Copinha

Na tarde desta quinta-feira (4), o RB Bragantino venceu o Atlético Guaratinguetá, por 2 a 1, pela primeira rodada do Grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputado no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

O jogo

O jogo começou com o Atlético Guará, tendo mais posse de bola, mas viu dificuldades para furar a defesa do Bragantino, que se mostrou concentrado na marcação. Aos 7, após cobrança de falta pela direita, Gustavo aproveitou um rebote do goleiro Lucas Musse e mandou para as redes, abrindo para o Massa Bruta.

Na etapa final, em desvantagem no placar, o Atlético Guará voltou mais agressivo para buscar o empate. Aos 19, o atacante Sorriso deu um chute certeiro e igualou o marcador. O Bragantino passou a ter mais posse de bola, mas teve dificuldades para criar grandes chances. Aos 41, em jogada de bola parada, Rafael Lima cobrou falta e colocou o Massa Bruta em vantagem.

O outro jogo do grupo

Bahia e Joinville empataram sem gols na estreia das equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. O Tricolor tomou a iniciativa durante a maior parte da partida, mas não fez o suficiente para superar a defesa rubro-negra e ficou no empate em 0 a 0.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Bragantino fica na liderança, com três pontos. Bahia é o vice-líder com 1 ponto. O Joinville vem na terceira posição, também com 1 ponto. O Atlético Guará é o quarto e último colocado sem pontos.

Próximos Jogos

O Bragantino encara o Bahia na próxima rodada. A partida será disputada no domingo (7), às 13h, no Dario Rodrigues Leite. O Atlético Guará faz o jogo de fundo, às 15h15, contra o Joinville, também no Dario Rodrigues Leite.