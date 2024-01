Gabigol tem acordo verbal para renovar com o Flamengo, afirma empresário

Neste domingo (07), o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, emitiu uma nota oficial desmentindo o presidente do Corinthians, Augusto Melo. O cartola paulista afirmou que sentou para conversar com Flamengo e os empresários do atacante e havia na mesa uma proposta de cinco anos, fato que foi negado pelo agente do atacante.

Júnior Pedroso afirmou, em nota, que nunca houve negociação entre as partes. Além disso, citou que Gabi tem um acordo verbal com o Flamengo para renovação de contrato.

Veja a nota:

“Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração o respeito máximo ao Sr. Augusto Melo e a instituição Corinthians, mas precisamos esclarecer um ponto importante da declaração dada por ele. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer."

O que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou:

Ainda neste domingo (7), Augusto Melo apresentou o novo patrocinador corintiano, a 'VaideBet', que pagará ao Timão R$ 120 milhões por mês para estampar a marca no centro da camisa alvinegra. Na coletiva, voltou a falar sobre o interesse e a desistência por Gabigol:

“A gente ouve falar muitas coisas, mas ninguém sabe realmente o que acontece. Tudo certo. Diferente do que muita gente fala. Conversamos com ele, Flamengo, empresário, proposta. Cinco anos de contrato. Tudo pronto, só dependendo deles, mas tem um limite. Era meu foco, sempre deixei claro. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele tamém quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. Demos um limite, até tal dia a gente espera. Depois dali, não é que eu tenho 'Plano B ou C', tenho 'plano A, A e A'. Porque todos têm a mesma qualidade. Outro Plano A está sendo monitorado. Chegamos no limite e fomos obrigados a desistir (de Gabigol).”