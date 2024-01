Palmeiras goleia e se classifica para o mata-mata da Copinha

Palmeiras e Oeste estão classificados para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Arena Barueri, diante de 14 mil torcedores, o Verdão conseguiu um triunfo tranquilo diante do União ABC por 4 a 0.

Aos 22 minutos da primeira etapa, Thalys abriu o marcador a favor do Palmeiras após um bate-rebate dentro da área. Já no segundo tempo, Kauan Santos, com uma bomba de fora da área, Estevão, de pênalti e Riquelme Fillipi, em uma bela arrancada, fecharam a goleada palestrina por 4 a 0 diante da equipe sul-mato-grossense.

Com os resultados, Palmeiras e Oeste, ambos com seis pontos, ocupam a ponta do Grupo 24 da Copinha. O Verdão fica na primeira colocação devido ao saldo se gols. União ABC e Queimadense, por sua vez, seguem nas lanternas do grupo sem sequer somar pontos.

Oeste 4 x 0 Queimadense (PB)

Foto: Divulgação/Oeste Barueri

O Oeste não tomou conhecimento do Queimadense e despachou o rival com extrema autoridade na Arena Barueri.

Ainda na primeira etapa, os donos da casa já haviam aberto 3 a 0 no placar, com direito a três tentos anotados por Nycollas, destaque do Rubrão na partida. Na segunda etapa, a equipe paulista viu o camisa 10 Arthur ampliar a vantagem após falha do goleiro e fechar a vitória da equipe de Barueri por 4 a 0.

Próximos passos

Na próxima rodada, União ABC e Queimadense, ambas equipes já eliminadas da Copinha, medem forças e disputam o terceiro lugar do Grupo 24 às 14h. Logo depois, Palmeiras e Oeste se enfrentam em duelo que vale a liderança do Grupo, às 17h. Ambas as partidas ocorrem na próxima quarta-feira (10), na Arena Barueri.