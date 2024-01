Palmeiras estreia com goleada contra o Queimadense-PB na Copinha

Nesta quinta-feira (04), o Palmeiras, atual bicampeão, estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada sobre o Queimadense-PB, vencendo por 7 a 0. Jogando na Arena Barueri, os gols foram marcados por Estevão (2x), Allan, Talisca, Gilberto, Riquelme e Vitor André.

Gol no início e domínio da partida

Logo no início, aos 12 minutos, o juiz assinalou um pênalti para o Palmeiras após toque de mão do defensor do Queimadense-PB. Na cobrança, Estevão converteu e abriu o placar para o Verdão. Apenas quatro minutos depois, Kauan Santos encontrou um ótimo passe em profundidade para Allan, que driblou o goleiro e marcou um golaço.

O primeiro tempo poderia ter acabado com uma vantagem ainda maior a favor do Verdão, que dominou todas as ações da partida. Porém, o goleiro Anderson realizou grandes defesas e evitou que seu time sofresse uma goleada antes mesmo do intervalo.

Com muita intensidade, Verdão garante a goleada na etapa final

O Palmeiras voltou para o segundo tempo ainda mais forte e disposto à marcar gols. Aos 22 minutos, Estevão balançou as redes novamente. Em belo lançamento de Ian, o camisa 10 bateu de primeira e anotou mais um belo gol para os palmeirenses.

Continuando atacando e mostrando muita intensidade ao decorrer da partida, quatro minutos depois, em cobrança de escanteio, o zagueiro Talisca marcou o quarto gol da goleada.

Aproveitando o cansaço dos jogadores do Queimadense, o técnico Lucas Andrade modificou o Verdão e deixou a equipe ainda com mais fôlego. Por consequência, aos 35, em sobra de bola na área, Gilberto emendou um forte chute para fazer o 5 a 0.

Apenas três minutos depois, em outra sobra, Riquelme marcou o sexto gol. Nos acréscimos, Vitor André fechou o caixão deixando o Palmeiras com 7 a 0 na vantagem.

Outro jogo do grupo

Na outra partida do grupo, o Oeste venceu com tranquilidade o União ABC-MS por 3 a 0. Os gols foram marcados por Nycollas Lopo (2x) e Lucas Alvim.

Classificação e próximos jogos

Com esses resultados, o Verdão lidera o grupo 24 com três pontos e uma boa vantagem no saldo de gols. Deixando a segunda colocação para o Oeste, também com três pontos.

No próximo domingo (07), o Palmeiras encara o União ABC-MS, às 20h. No mesmo dia, às 17h45, o Queimadense-PB enfrenta o Oeste, ambos os jogos acontecerão na Arena Barueri.