Palmeiras contará com apoio do Allianz Parque na luta pelo Dodeca

Segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá um reforço importantíssimo para a reta final da luta pelo Dodeca. O Verdão volta para casa nesta quarta-feira (29), diante do América-MG, após passar sequência de jogos na Arena Barueri.

Uma sequência de shows no Allianz Parque fez o Palmeiras jogar na Arena Barueri contra Athletico e Internacional. Com duas vitórias seguras jogando longe de seus domínios, o técnico Abel Ferreira não gostou de atuar em outro estádio e disse publicamente que gostaria de jogar novamente em casa.

"A única coisa que posso dizer é que uma equipe que está a lutar para ser campeão como a nossa do Palmeiras merece um estádio cheio. Só isso que tenho a dizer. Só quero jogar no Allianz Parque. É a nossa casa, é ali que eu quero jogar. Agora, o que tem que fazer não é problema meu. Me pedem para ganhar jogos e títulos. Mesmo com todos os títulos que ganhamos, ainda somos xingados porque não é o suficiente. Eu só quero jogar em nossa casa. É lá que eu quero jogar", disse o comandante após atuar em Barueri.

Com isso, o clube se mexeu e conseguiu ter o estádio novamente à disposição jogos contra América-MG e Fluminense. No entanto, para voltar a sua casa, o Verdão teve de abrir mão de uma parte da capacidade do estádio. A montagem do palco em frente ao setor Gol Norte inviabiliza a utilização de uma parte das arquibancadas do setor.

A princípio, os jogos contra América-MG e Fluminense seriam também na Arena Barueri por causa de um show dos Amigos (uma turnê de duplas sertanejas), além de três shows de Paul McCartney. Com a mudança, o Allianz Parque pode ser peça chave para o 12° título brasileiro do clube.

Líder com 63 pontos, o Palmeiras está igualado com o Flamengo, mas fica a frente pelo saldo de gols. O Verdão tem nove a mais do que os cariocas. Uma combinação de resultados, por exemplo, pode dar ao Verdão a possibilidade de levantar taça já contra o Fluminense, no domingo, com uma rodada de antecedência. Para isso, os palmeirenses precisam ter quatro pontos de vantagem para o segundo colocado ao término da 37ª rodada.