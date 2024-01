Aníbal Moreno é apresentado como novo reforço do Palmeiras: "Muito feliz de estar aqui"

Aníbal Moreno é o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada 2024. O volante argentino de 24 foi oficialmente anunciado pelo Verdão na tarde desta quarta-feira (10) na Academia de Futebol.

Ainda antes da apresentação de Aníbal, a presidente Leila Pereira comentou brevemente sobre o novo reforço do clube.

"Quero desejar um excelente 2024 para todos nós. Muito sucesso, muitas conquistas, para vocês e para o Palmeiras. Estamos aqui para anunciar a primeira contratação da nossa temporada. Atleta que está no nosso radar há bastante tempo. Felizmente conseguimos trazê-lo, jovem atleta, de extremo talento, que tenho certeza absoluta que vem para ajudar nosso elenco, que é forte e vitorioso. Seja muito bem-vindo, o que precisar do Palmeiras, você terá", concluiu a presidente.

Aníbal começou comentando sobre sua sensação em concluir sua vinda ao Palmeiras. O Alviverde tentou a contratação do volante no meio do ano passado, mas acabou esbarrando em questões financeiras. Após alguns meses, clube e jogador conseguiram se unir.

"O Palmeiras fez um esforço muito grande em outro momento para a minha contratação, mas sempre me mantive tranquilo e focado no meu ex-clube, o Racing. Mas estou muito feliz de estar aqui e pelo esforço que o Palmeiras fez para que eu esteja aqui", comentou.

"Nós estávamos em plena competição da Libertadores, era muito tentador que um clube como Palmeiras lhe busque, mas sou muito comprometido com clube, com meus companheiros. Quis tomar a decisão com tranquilidade porque não dependia só de mim. O desejo de vir foi maior porque se mostraram muito interessados em mim e graças a Deus estou aqui", disse o jogador.

O jogador também falou sobre sua adaptação ao Brasil.

"Falei com Flaco, ele me falou da adaptação. Joguei com outras equipes do Brasil, sei da classe que o futebol tem, o futebol argentino é muito competitivo, mas me dizem que o brasileiro também. Sou jogador de muito esforço vou dar o melhor de mim, o grupo me recebeu muito bem e isso é importante para os jogadores que chegam".

O volante argentino também ressaltou a qualidade da estrutura do clube. Para ele, o Palmeiras tem, sem dúvidas, uma das melhores da América. O volante também se mostrou animado com a recepção de parte da torcida alviverde com sua chegada.

"A estrutura do clube é impressionante, uma das melhores da América. Não conhecia, mas já havia ouvido falar. Me impressionou e vou estar à disposição para tudo. A verdade é que me receberam muito bem", analisou.

Além de Aníbal Moreno, o Alviverde também conta com as chegadas do polivalente Caio Paulista e do atacante Bruno Rodrigues como novos atletas para 2024.

Com os novos reforços a disposição, o Palmeiras estreia na temporada no próximo dia 21 (domingo), diante do Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.