Cruzeiro vence Goiás com gol nos acréscimos e deixa a zona de rebaixamento

Na noite desta segunda-feira (27), o Goiás recebeu o Cruzeiro na Serrinha, pela 35ª rodada do Brasileirão 2023. A Raposa venceu o Esmeraldino por 1 a 0, com gol de Robert nos acréscimos do segundo tempo, complicando de vez a situação da equipe goiana na competição.

Com esse resultado, o Esmeraldino permanece na 18ª posição, com 35 pontos, ficando a 7 pontos do Vasco, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro subiu para a 13ª colocação, com 44 pontos.

Domínio celeste no primeiro tempo

O Cruzeiro foi muito mais dominante na etapa inicial, tendo ótimas oportunidades de abrir o placar, especialmente com o atacante Wesley, que desperdiçou três boas chances de marcar.

O time celeste se defendeu bem, teve suas próprias chances e conseguiu contra-atacar, ao contrário do Goiás, que não conseguiu criar jogadas perigosas em direção ao gol defendido por Rafael. A principal oportunidade foi com o artilheiro da Raposa, Bruno Rodrigues, que recebeu um passe de Matheus Pereira e ficou cara a cara com Tadeu. No entanto, o goleiro se antecipou e fez uma bela defesa na tentativa de drible do atacante celeste.

Na última jogada do primeiro tempo, a equipe mineira reclamou bastante de um pênalti cometido sobre Wesley, que foi puxado na área por Luis Oyama. No entanto, nem o árbitro nem o VAR identificaram a infração, e o jogo continuou. Na saída dos árbitros, o diretor do Cruzeiro, D'alessandro, cobrou bastante o árbitro da partida pela não marcação do pênalti.

Segundo tempo equilibrado e com gol no fim

O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro, com muito menos chances de gols. O Goiás foi bem melhor na segunda etapa e foi quem criou as oportunidades de abrir o placar, com Vinícius e Breno Herculano de cabeça, já no fim do jogo.

O Cruzeiro não conseguiu se destacar no segundo tempo, tendo apenas uma chance com o centroavante Rafael Elias, que finalizou para uma grande defesa de Tadeu.

O final do jogo foi bastante tenso, e ambas as equipes tiveram chances, mas aos 50 minutos, Bruno Rodrigues puxou um contra-ataque, lançou para o jovem Robert, que finalizou para o fundo das redes, dando a vitória para o Cruzeiro.

Próximos jogos

O Goiás viaja para o Sul para enfrentar o Grêmio, na Arena, na próxima quinta-feira (30), às 19h pela 36° rodada do Brasileirão. Já o Cruzeiro enfrenta o Athletico no Mineirão, também na quinta (30), às 20h.