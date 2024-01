Com chuva e falta de energia, Palmeiras vence Oeste e mantém 100% na Copinha

Nesta quarta-feira (10), o Palmeiras entrou em campo já classificado para enfrentar o Oeste, em Barueri. O jogo foi paralisado por cerca de 50 minutos no segundo tempo devido a falta de energia. Mesmo assim, não impediu o Palmeiras de vencer por 4 a 1. Os gols foram marcados por Thalys, Estevão, Gabriel Vareta e Luighi. Rhaisson descontou para o Oeste.

Sem perder tempo, logo aos 12 minutos, Edney cruzou rasteiro para Thalys que completou para abrir o placar para o time paulista. No entanto, mesmo em desvantagem, o Oeste não se rendeu e equilibrou a partida criando boas chances. Até que, em bola alçada na área, o capitão Rhaisson acertou uma grande cabeçada e empatou a partida. Sendo assim, tudo igual no primeiro tempo.

Chuva forte, jogo paralisado e brilho de Estevão

No segundo tempo, o Verdão voltou mais ligado para o jogo, e contou com o brilho e habilidade de Estevão para fazer a diferença. Logo aos dois minutos, em ótima jogada individual, o garoto foi derrubado pela defesa e o juiz marcou pênalti. Ele mesmo foi para a batida e converteu o segundo gol do Alviverde.

Logo em seguida, em meio à chuva, a partida foi paralisada pela falta de energia no estádio. Após um longo tempo de espera, mesmo com o campo inundado, o jogo voltou e aos 14 minutos Gabriel Vareta fez o levantamento para a área, e ao tentar encaixar a bola, ela passou por baixo das pernas do goleiro e entrou para as redes, anotando o terceiro gol do Verdão.

Mantendo o ritmo e continuando no ataque, aos 38 minutos, Riquelme cruzou na área e após escorada de Allan, a bola sobrou para Luighi marcar o quarto e último gol da partida.

Outro jogo do grupo e próxima fase

Na outra partida do grupo, o Queimadense e o União ABC empataram em 1 a 1, consolidando na eliminação de ambas equipes na Copinha.

Já o Palmeiras, se classificou na primeira colocação do grupo 24 com três vitórias em três jogos. Agora, na próxima fase do campeonato, irá enfrentar a equipe do Sport, no Sábado (13), com horário ainda não definido. Já o Oeste, que se classificou em segundo, enfrentará o Aster Itaquá.