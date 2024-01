Ex-Fluminense, zagueiro Reginaldo acerta com equipe que disputará o Paulistão Série A2

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro Reginaldo, de 31 anos, acertou recentemente com o Primavera, equipe da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. O Primavera disputará a Série A2 do Campeonato Paulista. O contrato de Reginaldo com o Fantasma vai até o final de abril. O defensor falou sobre o acerto com a equipe e os motivos que o levaram a fechar com o clube.

“Muito feliz com a oportunidade de poder defender as cores do Primavera. As equipes do interior de São Paulo são muito fortes, eu sou de Barretos e conheço muito bem a força das equipes. Desde o primeiro contato, eu fiquei muito animado com a possibilidade de atuar pelo Primavera, é um clube muito organizado e que tem tudo. Isso foi muito importante para a minha decisão”, disse.

Na última temporada, Reginaldo defendeu a Portuguesa-RJ. Além do Fluminense, o zagueiro acumula passagens por equipes tradicionais no cenário nacional, como Chapecoense, Ponte Preta, CRB, Botafogo-SP, entre outras. Reginaldo falou sobre a preparação para a competição e a projeção do Primavera na disputa.

“Estamos fazendo um trabalho muito forte, temos nos preparado muito bem e acredito que vamos chegar bem preparados para a estreia. A Série A2 é uma competição de um nível muito alto, tem excelentes jogadores e equipes que fazem grandes investimentos. Vamos enfrentar grandes adversários, mas temos que sempre buscar as vitórias e, com isso, ter o pensamento de conquistar o acesso, claro, sempre com os pés no chão, humildade, mas com o pensamento grande”, concluiu.

O Primavera fará a sua estreia na Série A2 contra a Portuguesa Santista, no próximo dia (17), às 15h00, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba-SP.