Torneio de Verão de Ciclismo chega a sua 37ª edição

Um dos mais tradicionais eventos do ciclismo nacional, o Torneio de Verão de Ciclismo está confirmado para 2024. A disputa terá sua 37ª edição entre os dias 2 e 4 de fevereiro, com etapas nas cidades de Cananéia e Ilha Comprida, no Litoral Sul Paulista, reunindo atletas de nove categorias - Elite Masculino, Elite Feminino, Feminino Master, Open Júnior Masculino (Juvenil/Júnior Masculino), Master A, Master B e Master C. O evento contará pontos para o ranking da Federação Paulista de Ciclismo e Confederação Paulista de Ciclismo (CBC), Classe 4, com exceção da categoria Open.

A programação prevê a realização de três etapas em um percurso de 3,1 km, sendo a primeira com largada e chegada no Centro de Cananéia e as outras duas com largada e chegada na Avenida Marginal Candapuí Norte, no Centro de Ilha Comprida. As provas serão realizadas em circuitos planos e, com a classificação para definir o campeão do torneio feita por pontos (não pela soma dos tempos de cada etapa). Isso, sem dúvida, torna as etapas ainda mais atrativas.

As etapas estão assim definidas: 02/02, 8h – 1ª Etapa – Prova de Estrada, em Cananéia; 03/02, 8h – 2ª Etapa - Prova de Critério, em Ilha Comprida; e 04/02, 8h – 3ª etapa – Prova de Resistência, em Ilha Comprida. Mais detalhes sobre as etapas e programação poderão ser obtidos no site oficial, www.lsciclismo.com.br.

As inscrições estão abertas e deverão ser feitas online pelo site https://www.proximaprova.com.br/evento/TorneiodeVerao. O valor das inscrições é de R$ 180,00, até o dia 10/01/2024, que deverá ser pago e emitido comprovante de acordo com as normas. Após essa data, o valor será de R$ 230,00, pagamento esse, que poderá ser efetuado no dia 01/02/2024.

Vale lembrar que do valor de cada uma das inscrições, serão subtraídos R$10,00 (dez reais), que serão multiplicados pelo número de ciclistas inscritos em cada uma das categorias,. O total será revertido aos cinco primeiros colocados da Classificação Geral Final. Fica claro que o montante a ser dividido será independente e diferente em cada uma das categorias, ou seja, as categorias com o maior número de inscritos, terá um maior montante para divisão.

O 37º Torneio de Verão de Ciclismo - 2023 é uma realização da Liga Santista de Ciclismo – LSC, com apoio da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, com a supervisão da Federação Paulista de Ciclismo – FPC e da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC.

Resultado Final 2022

Categoria Elite Masculino

1) Lauro Cesar Moro Chaman (FUPES Santos), 24

2) Armando Reis da Costa Camargo Filho (Ciclo Team Indaiatuba), 22

3) Mauricio Bielinski Knapp (ERT Pro Cycling Team), 18

Categoria Elite Feminino

1) Catharine E. Vieira (Prefeitura Municipal de Rolândia) 29 pontos

2) Ana Julia Santos Alves (Prefeitura Municipal de Rolândia), 28

3) Luana Ferreira (Prefeitura Municipal de Rolândia), 26

Categoria Feminino Máster

1) Line Berg Ostergaard (Wild Cycling), 36

2) Valdinéia da Silva Brandino (SET Mogi das Cruzes), 26

3) Ilana Duncan (Wild Cycling), 25

Categoria Open Junior

1) Julio Matheus (Santos Cycling Team/FUPES),28

2) Sergio Henrique Armacoba (Prefeitura Municipal de Rolândia), 28

3) Pedro Freitas (Ciclo Team Indaiatuba), 26

Categoria Máster A

1) Flávio Roberto Ferreira Miranda (Team Eagle Atento), 29

2) Adalberto Nascimento Barreto (Sharks Cycle Team), 24

3) Gilberto de Sousa Junior (Sharks Cycle Team), 22

Categoria Master B

1) Fabiano dos Santos Mota (Sharks Cycle Team), 27

2) Almir Rogerio Alves Lobo (Academia Lobo), 17

3) Rodrigo de Abreu Rocha (Sharks Cycle Team), 16

Categoria Máster C

1) Rogério Américo Camer (Bike Shop Dtools),29

2) João Batista Mantovani (Fundesport/Nacional Bikes Araraquara), 26

3) Raul Cesar Macieira (Team Brasil/Damol Molas/Newimplantes Light Solar Skatt), 25