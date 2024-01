Ex-técnico do Santos, Kleiton Lima denuncia jogadora após acusação sexual

Kleiton Lima ex-técnico do Santos, procurou recentemente a polícia para solicitar a abertura de um inquérito contra uma jogadora das Sereias da Vila, o mesmo alega ter sido vítima de calúnia e difamação após 19 cartas anônimas com denúncias de assédio moral e sexual serem entregues à diretoria do clube em setembro de 2023, a jogadora em questão, seria Luciana Ortega, que negou autoria.

O conteúdo das cartas escritas a mão narravam situações vividas com o ex-treinador, queixas referentes ao comportamento do mesmo, cobranças excessivas, constrangimentos, ameaças e toques indevidos. Após tomar ciência da situação, o comandante renunciou ao cargo e de início entrou com um processo, que foi arquivado. Sua defesa, contestou o arquivamento e pediu a abertura de um inquérito policial, focando em somente um trecho de uma das cartas que menciona um incidente em uma feira.

"Uma vez, na feira, eu estava perto de uma barraca de pastel. Lá, o treinador chegou e perguntou se eu estava comendo pastel. Aí eu respondi: 'Não, estou esperando as meninas', então ele deu a volta por mim, olhou para minha bunda e disse: 'Acho que não'. Insinuando que minha bunda parecia grande, isso significava que eu estaria comendo pastel".

Depoimentos favoráveis ao ex-comandante

Com repercussão mundialmente das denúncias, alguns depoimentos favoráveis ao ex-comandante foram dados à polícia, duas jogadoras das Sereias da Vila prestaram depoimento: Ketlen e Kelly. Mas, o mais importante, que em questão explicavam o incidente na feira, foi depoimento de Alexandre Gallo, coordenador geral de esportes e confirmação de Aline Xavi, coordenadora do futebol feminino.

Gallo afirmou em depoimento que as cartas de assédio moral não faziam sentido, pois as atletas estavam insatisfeitas com posições e táticas de jogo e sobre o suposto assédio sexual, o mesmo alegou que foi um mal-entendido, explicando que Kleiton abordou o peso da atleta enquanto comia um pastel, momento testemunhado pela coordenadora Aline Xavi, que negou qualquer assédio sexual.

Em uma reunião com as atletas, o advogado e assessor de imprensa, diz que ninguém assumiu a autoria das cartas, mas a jogadora em questão, Luciana Ortega, narrou que a situação do pastel ocorreu com ela, alegando que achava que Kleiton estava olhando para suas nádegas.

Depoimentos

Veja abaixo os depoimentos dado à Polícia no ano passado.

A investigação

Até o momento a investigação incluiu um pedido para que a jogadora escrevesse parte da carta em questão para comparação de grafia, o resultado da perícia não foi divulgado.

As advogadas de Luciana Ortega emitiram uma nota dizendo que existe um segredo de justiça, porém, segundo apurado pelo Diário do Peixe e confirmado pela VAVEL Brasil, esse segredo existia quando o pedido de explicação foi apresentado, mas terminou com a recusa da jogadora em retratar-se, negando a autoria perante o juiz e o delegado.

Com o encerramento do pedido de explicação e a negação da autoria, quebra-se o sigilo judiciário, já sobre o inquérito policial, ele não é sigiloso, permitindo que qualquer pessoa que vá à delegacia tenha acesso.

Defesa de Kleiton Lima

O advogado de Kleiton, Saulo de Oliveira Lima alega que seu cliente foi vitima de conspiração e planeja medidas judiciais por danos morais. Confira a nota na integra:

"Meu cliente, Kleiton Lima foi vítima de uma conspiração arquitetada por meio de cartas apócrifas vazadas propositalmente à imprensa para derruba-lo do cargo e denegrir sua trajetória e reputação de forma covarde e asquerosa. Sofreu dano moral gravíssimo no ambiente de trabalho com risco de comprometer sua carreira, vitoriosa, sempre pautada em sua conduta ilibada.

Não há sequer nenhum registro de boletim de ocorrência contra ele, pelo contrário, sua defesa foi quem provocou a instauração de inquérito policial para investigação dos fatos.

Em referido inquérito policial instaurado pelo meu cliente, testemunhas já foram ouvidas entre elas: o Coordenador Geral de Futebol do Santos F.C., Sr Alexandre Gallo, que afirmou em sede policial que a supostas denúncias através das cartas anônimas não procedem.

Além dele, também depuseram a então Coordenadora de Futebol Feminino, Aline Xavier e algumas atletas, conforme os depoimentos em anexo. Todos os depoimentos dão a versão que o meu cliente Kleiton Lima não cometeu nenhum tipo de assédio.

Com base nisto, foi proposta uma ação perante o Juizado Especial Criminal de Santos, cujo feito a demandada Luciana Ortega, suposta autora da única carta que o acusa de assédio sexual, apesar de assumir ser autora da carta em reunião com o Alexandre Gallo(confira depoimento em anexo), negou o fato na justiça.

O meu cliente prosseguirá com medidas judiciais, na esfera criminal (calúnia e difamação), além de outras medidas indenizatórias, contra a quem de direito."

Defesa de Luciana Ortega

Paula Carpes Victório e Patrícia Gorisch, advogadas da jogadora enfatizam o arquivamento de uma ação anterior e expressam confiança na verdade prevalecer no atual inquérito policial.

“Recentemente, veio ao conhecimento público que o treinador Kleiton Lima ingressou com uma ação criminal contra nossa cliente, a jogadora do Santos Futebol Clube, uma jovem mulher estrangeira que chegou ao SFC com uma mala e um sonho.

Gostaríamos de informar que esta ação, que correu em segredo de justiça, foi oficialmente apreciada e arquivada. Respeitamos profundamente o sigilo judicial e, por isso, não entraremos em detalhes sobre o caso.

Inconformado com o desfecho, o Sr. Lima solicitou a instauração de um inquérito policial sobre o mesmo objeto, que segue em andamento e também sob sigilo. Reafirmamos nosso respeito pelo processo legal e confiamos que a verdade prevalecerá.

Durante todo o processo, nossa cliente manteve sua integridade e confiança no sistema judiciário. Estamos satisfeitas com o desfecho do caso e agradecemos o apoio recebido durante este período desafiador.”