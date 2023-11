Na Vila Belmiro, Santos recebe o Fluminense podendo se afastar de vez do Z-4

Nesta quarta-feira, (29), Santos e Fluminense se enfrentam na Vila Belmiro,, às 19h, em partida da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Peixe pensa em se desgarrar de vez da parte de baixo, o Tricolor já vai a campo bem resolvido na competição.

Com 43 pontos e ocupando a 15ª posição, o Santos tem a possibilidade, caso conquiste os três pontos, de ganhar algumas posições na tabela a depender dos resultados da rodada, o que deixaria o alvinegro praiano bem mais tranquilo na luta contra o rebaixamento.

Já o Time de Guerreiros tem apenas cumprido tabela após conquistar o título da Libertadores. Já classificado para a competição no ano que vem, por ter sido o campeão, e ocupando a 7ª posição com 53 pontos, o time de Fernando Diniz tem o luxo de usar essas últimas três rodadas como fase de testes, já pensando na disputa do Mundial de Clubes, daqui há menos de 1 mês.

Marcelo Fernandes pode contar com novidades na equipe

Sem perder a 7 jogos, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes ainda se vê perto da zona de rebaixamento, porém devem contar com alguns reforços vindos do departamento médico.

O lateral-esquerdo Dodô e o atacante colombiano Alfredo Morelos estão recuperados de lesão e podem ser relacionados. O primeiro, inclusive, já deve voltar sendo escalado como titular. Morelos, que não joga desde o começo de outubro por um problema na panturrilha, deve ser opção no banco.

Suspensos, Lucas Lima e Nonato estão fora do confronto. Além deles, o volante venezuelano Rincón e o zagueiro João Basso, ambos em fase de transição, são dúvidas para o confronto.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Soteldo e Kevyson; Marcos Leonardo e Maxi Silvera (Camacho, Dodi ou Mendoza).

Foto: Divulgação/Santos FC

Diniz poupa Marcelo e pode poupar outros titulares

Já levando em conta o desgaste físico dos últimos jogos e sem querer correr nenhum risco de perder jogadores lesionados para a disputa do Mundial, o técnico Fernando Diniz fará uma avaliação junto de sua comissão técnica para decidir quem vai a campo nesta quarta-feira.

Marcelo nem viajou com a delegação e está poupado. Os zagueiros Marlon e Felipe Melo, ambos se recuperando de lesão, também serão preservados, assim como o lateral-direito Samuel Xavier, pelo mesmo motivo.

Alexsander e Martinelli estão de volta após cumprirem suspensão. Paulo Henrique Ganso deve voltar a ser titular, após começar no banco a partida contra o Coritiba no último sábado, (25). Porém, tudo depende da palavra final de Diniz e sua comissão técnica.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Fábio; Guga, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Arias; Cano e John Kennedy.

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA);

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA);

Assistente 2: Michael Stanislau;

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein;

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior;