Caio Paulista é apresentado no Palmeiras e fala sobre saída do São Paulo: "Garantia é com papel na mesa"

Caio Paulista é o terceiro e último reforço do Palmeiras até aqui para a temporada 2024. O polivalente jogador de 25 anos foi oficialmente anunciado pelo Verdão na tarde desta segunda-feira (15) na Academia de Futebol.

Antes de chegar ao Verdão, Caio teve excelente passagem pelo São Paulo, onde se destacou atuando pela lateral-esquerda e se consagrou conquistando a Copa do Brasil. O jogador, no entanto, teve saída polêmica do Tricolor e chegou inclusive a confirmar que permaneceria no clube junto a Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, na festa do título inédito da Copa do Brasil.

Apresentado no Palmeiras, Caio comentou sobre a situação.

"Boa tarde. Fico muito feliz que tenha dado tudo certo. Tomamos a melhor decisão com a minha família. Estávamos esperando, mas as negociações não deram certo, recebi o contato do Palmeiras e hoje posso estar aqui muito feliz".

"No futebol a gente sabe que a única garantia é com papel na mesa. Apenas falar e falar, nada se resolve. Mas de lá para cá, as coisas foram conduzidas na melhor forma, do meu lado deixei tudo com meus empresários, eles dão o suporte e estavam envolvidos em todas as reuniões. Não teve nada que pude ter culpa, foquei nas férias, fiquei com a família e graças a Deus teve a negociação, estou muito feliz. Lá dei meu melhor, deste lado não vai ser diferente, vou dar meu máximo para elevar ainda mais o nível desta camisa e com meus companheiros atingir os objetivos do ano", comentou.

Ainda sobre a mudança, Caio comentou sobre ter sido tratado como vilão de sua saída do São Paulo.

"Cara, eu acredito e aprendi na vida que as condutas das outras pessoas não podemos controlar. Podemos controlar nossas ações, como levamos a vida. O mais importante da vida é deitar no travesseiro e descansar. Estou em paz, como eu disse, sempre fui um cara honesto, nunca fiz sacanagem com ninguém, sou trabalhador e acredito que a imagem que tem para passar de mim, quem me conhece é minha família. Sou muito bem educado, sobre isso estou em paz, virei a página, estou em um clube gigante também e vou focar na minha vida, seguir em frente. O que passou, passou. Agora novos ares, uma nova casa e uma nova família".

Ainda falando sobre Tricolor, Caio comentou sobre o desafio de chegar ao Palmeiras após se destacar em um rival.

"Eu sempre, no momento em que estava aguardando as respostas dos meus empresários, quando houve o contato do Palmeiras, você se sente valorizado, tem o reconhecimento de um clube que está ganhando tudo, o maior campeão do Brasil. Mediante a isso, as coisas não deram certo e você olha: não tem como, é o maior campeão do Brasil. Fui muito bem recebido pelos companheiros, o estafe, os funcionários. Agora é seguir a vida. Claro que mediante a isso alguns ficam chateados, mas outros felizes. Recebi muitas mensagens de bem-vindo da torcida, quero buscar ainda mais títulos para alegrar eles", disse Caio.

Caio também comentou sobre sua polivalência dentro de campo. O jogador ganhou destaque atuando como lateral-esquerdo no São Paulo, mas também já atuou como ponta no Fluminense e em outros clubes da carreira.

"Desde o primeiro contato foram claros que sou um jogador versátil, faço o ataque e a lateral. Aqui nos treinamentos estou fazendo as duas posições. Onde o professor Abel quiser usar, vou estar pronto para ajudar, na parte ofensiva ou lateral. Estarei preparado".

"Jogar na lateral no começo foi difícil, tinha deficiência na hora de marcar, fechar a linha. Vi vídeos, os treinadores me fizeram dar mais ênfase ao aspecto defensivo e fui sabendo lidar e entender mais a função de um lateral, quando fechar, quando descer, quando fechar a linha. Isto ajudou e agora domino a função. Tenho muito a evoluir, mas estou familiarizado com o corredor esquerdo. Jogava na frente, agora na lateral, estou bem adaptado", comentou.

Caio irá ajudar o Verdão na disputa da primeira decisão do clube na temporada 2024, diante do São Paulo, na Supercopa do Brasil. O jogador comentou um pouco sobre sua expectativa para a final e sobre reencontrar seu ex-clube.

"Eu estou me preparando com um dia após o outro, vivendo um dia de cada vez, um treino de cada vez. Temos quatro jogos do Paulista antes, quando for o grande dia vou estar bem representado, com meus companheiros ao lado. Não tenho muito o que fazer, vou só me preparar muito para ser campeão".

Caio elogiou a estrutura do Palmeiras e se mostrou animado com a qualidade do clube.

"A estrutura do Palmeiras é top, cheguei aqui e fiquei impressionado, mesmo, com tantos funcionários, tantas coisas, pontos que tem para passar o treino no campo. É muito bom, dá muito suporte para melhorar a performance. Eu acho que vou utilizar, vou fazer o máximo para usar o máximo da estrutura, vai ser bom. Tem de tudo no pré-treino, recuperação, de tudo. Fico feliz de estar aqui e poder ver de perto esta estrutura e é isso", disse Caio sobre a estrutura do clube.

Por fim, Caio comentou sobre a escolha de vestir a vamisa 16 em seu novo ciclo no Palmeiras. O jogador utilizava o número 38 no São Paulo.

"Vou ser sincero, ia pegar o mesmo número de antes, mas como falei de virar a página, escolhi um novo número. O número 16 é o dia do nascimento da minha filha e acho que vai me trazer sorte", finalizou.

Além de Caio Paulista, o Alviverde também conta com as chegadas do atacante Bruno Rodrigues e do volante argentino Aníbal Moreno como novos atletas para 2024.

Com os novos reforços a disposição, o Palmeiras estreia na temporada no próximo dia 21 (domingo), diante do Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. A partida marcará o duelo de número 5000 do Palmeiras no estado de São Paulo.