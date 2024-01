Como funciona o Cariocão 2024?

O Campeonato Carioca, começa amanhã e já temos definidos os participantes. No entanto, para muita gente ainda é dúvida sobre como é o formato do campeonato e como funciona o seu regulamento. Pensando nisso, trouxemos algumas explicações úteis.

Times participantes

Audax

Bangu

Boavista

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Madureira

Nova Iguaçu

Portuguesa

Sampaio Corrêa

Vasco

Volta Redonda

Formato de disputa

O Campeonato Carioca é disputado no formato de duas fases, uma de pontos corridos e uma de mata-mata. A fase de pontos corridos é denominada Taça Guanabara, o time que mais pontuar é consagrado campeão da Taça Guanabara.

Além de campeão, a Taça Guanabara premia os quatros primeiros colocados com a classificação para as semi-finais do Campeonato Carioca, onde os times se enfrentam de forma cruzada a depender da colocação.

Os colocados entre a quinta e a oitava posição disputam a Taça Rio, torneio complementar ao Carioca que é competido no formato semifinal.

Os campeões das fases eliminatórias são considerados campeões, sendo que o campeão da semifinal "original" é considerado campeão carioca.

O último colocado da Taça Guanabara é rebaixado para a Série A2, considerada como a segunda divisão estadual.

Critérios de desempate

Caso haja um empate em pontos durante a Taça Guanabara, os critérios de desempate são aplicados.

Os critérios, por ordem de importância, são:

Maior número de vitórias Maior saldo de gols Maior número de gols pró (gols marcados) Confronto direto Menor número de cartões amarelos e vermelhos, onde cada cartão vermelho será considerado equivalente a três cartões amarelos Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados

A primeira rodada do campeonato começa amanhã, quarta-feira (17), com Portuguesa x Bangu, às 16h50. A partida será transmitida pelo canal GOAT e pela BAND, na TV aberta.