Na Vila Belmiro, São Paulo recebe RB Bragantino pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (8), o São Paulo recebe o RB Bragantino, na Vila Belmiro, às 20h (horário de Brasília). A partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada na Baixada Santista devido aos shows que serão realizados no Estádio do Morumbi.

Como chegam as equipes?

O Tricolor paulista chega para a partida com o intuito de vencer, porém, para atingir os famosos 45 pontos e fugir de vez da briga contra o rebaixamento. Na 10ª posição, com 42 pontos, os comandados de Dorival Júnior, vem de vitória na última partida, 1 a 0 contra o Cruzeiro, em casa. Já classificada para a próxima Copa Libertadores, a equipe busca manter tranquilidade nesta reta final do campeonato.

Já o Massa Bruta, possui pretensões maiores no campeonato. A equipe de Pedro Caixinha está na disputa pelo título e depende apenas de si para levar a taça. Na 3ª posição, com 58 pontos, a equipe ainda terá confronto direto contra o líder Botafogo, na próxima rodada. Na última partida, a equipe do interior paulista venceu o Corinthians, por 1 a 0.

Retrospecto

Desde que o Bragantino foi adquirido pela Red Bull, possui um bom retrospecto contra o São Paulo. Em 11 partidas desde 2020, o Braga tem seis vitórias, contra apenas duas do tricolor, além de três empates.

No primeiro turno, este ano, empate em 0 a 0 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Prováveis Escalações

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Luciano e Wellington Rato; David (Erison).

Técnico: Dorival Júnior

RB Bragantino

Cleiton; Hurtado (Aderlan), Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom, Lucas Evangelista, Helinho e Sorriso (Vitinho); Eduardo Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Dorival Júnior não poderá contar com Rodrigo Nestor, que está fora da temporada, e com James Rodriguez, que sentiu uma indisposição e não viajou com a equipe. Já Pedro Caixinha, não possui desfalques.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)