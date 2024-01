Nesta quarta-feira (24) o Palmeiras venceu o Inter de Limeira por 3 a 2 no Allianz Parque pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O Palestra garantiu uma virada no final da partida e se recompôs em sua campanha no torneio após empate contra o Grêmio Novorizontino na última rodada.

O técnico Abel Ferreira falou desde sua permanência ao clube até a adaptação de Aníbal Moreno em uma nova posição.

Paixão verde

A coletiva de imprensa já começou levantando a questão da renovação do contrato do treinador português, Abel diz ter ficado contente com a extensão do clube e pelo reconhecimento da presidente Leila Pereira e ressaltou sua paixão pelo clube:

“E é por isso que eu digo: ‘ser palmeirense é um estilo de vida’ portanto, como eu tenho mais coração do que cabeça a ligação é muito grande”.

A partida se demonstrou bem movimentada com três alterações táticas por parte do Porco, Abel disse que precisou aumentar a pressão contra o Gigante de Limeira e pretende sempre ficar em igualdade ou superioridade numérica

“Eu gosto muito de jogar com relações numéricas, se o adversário pressiona com um eu posso ir com dois, se o adversário pressiona com dois posso ir com três”.

Mesmo com um jogo apertado, o Palmeiras teve uma ótima performance na partida, com destaque para a nova contratação, Aníbal Moreno, que atuou como lateral esquerdo nesta partida, foi bem elogiado pela torcida palmeirense e Abel Ferreira o considerou como um bom substituto para Danilo na posição.

“Eu gosto do Aníbal com a comparação de fatos com o Danilo, que tem uma característica muito parecida com o Danilo que tem uma fluidez com a bola muito assinalável, é um jogador muito dinâmico que dá linhas de passe, mas tem uma coisa melhor que é melhor que o Danilo, que ele caça”.

Abel também foi questionado a respeito da troca de escalações, se é algo para testes do elenco, estratégia ou apenas para descansar os atletas, o português respondeu que busca utilizar todos os atletas:

“Quero dar a oportunidade a toda a gente, quero vê-los a todos a competir. Saibam que eu tenho três critérios de escolha: rendimento, estratégia e comportamento”.

Abel se despediu dos jornalistas com a busca da concretização de seus objetivos que são conquistar mais títulos nesta nova temporada.

Sequência

O Verdão volta ao jogo para o ‘Clássico da Saudade’ neste domingo (28) contra o Santos às 18h no Allianz Parque, a partida será válida pela 3ª rodada do Paulistão.

O jogo será transmitido em rede nacional pela Record, mas você também pode acompanhar aqui pela VAVEL.