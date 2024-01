O Palmeiras começou o Paulistão com o pé esquerdo e busca agora o melhor início possível em casa. Nesta quarta (24), o Verdão recebe a Inter de Limeira pela segunda rodada do Paulistão, a partir das 21h35 depois de empatar em 1 a 1 com o Novorizontino na primeira.

Com o empate, o atual campeão brasileiro figura no momento na segunda colocação do Grupo B com um ponto. O time está igualado com a Ponte Preta, que teve o mesmo placar contra o Mirassol em sua primeira partida.

O Água Santa lidera o grupo do Alviverde com três pontos, após surpreender o Bragantino fora de casa e vencer por 1 a 0. O Guarani é o lanterna da chave com nenhum ponto por conta da derrota para o Corinthians na Neo Química Arena.

Já a Inter de Limeira, vem de derrota por 3 a 2 para a Portuguesa em seus domínios. Sendo assim, a equipe está em terceiro lugar no Grupo C, com zero pontos. O Corinthians lidera isoladamente o grupo com três pontos.

A partida desta noite marca o reencontro do Palmeiras com o zagueiro Emerson Santos, que foi fundamental para o título da Libertadores em 2020. Na semifinal, o jogador salvou um gol do River Plate em cima da linha para evitar a desclassificação. O time argentino venceu por 2 a 0 no Allianz Parque naquele dia, mas havia perdido por 3 a 0 em casa no jogo de ida.

O técnico Júnior Rocha da Inter de Limeira deve decidir de última hora se irá utilizar o zagueiro recém-chegado. A maior tendência é que ele comece a partida no banco de reservas e os titulares sejam: Max Walef; Felipe Albuquerque, Matheus Mancini, Diego Jussani e Zé Mário; Gustavo Bochecha, João Paulo, Lucas Buchecha e Fernando Canesin; Quirino e Éverton Brito.

Enquanto isso, a provável escalação do Verdão de Abel Ferreira é: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mayke; Breno Lopes (Bruno Rodrigues) e Rony.

A arbitragem do jogo será de João Vitor Gobi (árbitro); Danilo Simon Manis e Luiz Andrini Nogueira (auxiliares); Guilherme Francisco Maciel (quarto árbitro) e Daiane Muniz dos Santos (VAR).