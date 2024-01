Nesta quinta-feira (25), o Fluminense manteve a invencibilidade na temporada 2024 após vencer o Audax, por 1 a 0, no Estádio Elcyr Resende. A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca foi decidida com gol de Lelê, ainda no primeiro tempo.

Fluminense insistiu bastante e abriu o placar na primeira etapa

Em dia de reapresentação do time que jogou o Mundial de Clubes, os garotos do Fluminense comandados por Marcão demonstraram muita maturidade e entendimento tático durante a partida, com um futebol bonito e envolvente, lembrando a equipe de Fernando Diniz.

Mesmo com muita chuva no Elcyr Resende os jovens jogadores do tricolor não abdicaram da posse de bola e pressionaram o Audax, do novo treinador Luciano Quadros.

Após roubada de bola, João Neto serviu Lelê, artilheiro da competição que chutou para o gol por baixo das pernas do goleiro Max, abrindo o placar para os tricolores.

O gol abalou o Audax que por pouco não sofreu mais gols ainda na primeira etapa, o Fluminense seguiu pressionando mas não conseguiu ampliar o placar.

Em segundo tempo sem gols, o Fluminense fica com os três pontos

O Fluminense manteve o que vinha sendo feito na primeira etapa e tentou ampliar o placar logo no início no cabeceio de Luan Freitas após cobrança de escanteio.

Aos 17', Lelê chutou mas a bola passou à esquerda de Max, por pouco não saiu o segundo gol do artilheiro do Carioca. Logo após o Audax substituiu e por pouco Clisman que tinha acabado de entrar não empata a partida.

O jogo se equilibrou, os dois times buscavam oportunidades de gol, e o Audax cresceu na partida e após lance na linha de fundo a bola sobrevoou a área do tricolor e encontrou Pablo Alves, que cabeceou pra fora.

Logo após foi a vez do Fluminense chegar ao ataque, Alexandre Jesus recebeu cruzamento de Marcos Pedro e cabeceou para fora. Na sequência o Tricolor seguiu trocando passes e Isaac driblou o zagueiro e arriscou o chute que parou nas mãos de Max.

Nos últimos minutos da partida o Audax se lançou ao ataque em busca de arrancar um ponto do tricolor, PK chutou dentro da área mas a bola explodiu na defesa. O lance seguinte foi de contra-ataque do tricolor com Lelê, o artilheiro, que tentou a cavadinha mas a bola subiu demais. Ao fim dos cinco minutos de acréscimo, Alexandre Vargas apita pela última vez confirmando a vitória tricolor.

Tabela

Com a vitória pelo placar mínimo, o Fluminense fica com a terceira colocação, mas segue invicto e com os mesmos sete pontos de Vasco e Nova Iguaçu, ficando atrás apenas no saldo. O Audax segue amargando a última colocação, sem marcar nenhum ponto.

Próximos jogos

O Fluminense volta a campo no dia 28 de janeiro (domingo), às 18h10 no Luso Brasileiro, para enfrentar o Nova Iguaçu. Por outro lado, o Audax receberá o Boavista, na segunda-feira (29), às 20h30.