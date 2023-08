Em jogo de quatro pênaltis, Avaí vence confronto direto contra Tombense pela Série B

Em jogo para lá de movimentado no estádio da Ressacada, o Avaí superou o Tombense por 4 a 2 em confronto direto pela 24ª rodada da Série B 2023 neste sábado (19). O duelo teve quatro pênaltis marcados pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, sendo que o primeiro deles foi desperdiçado.

Pottker, duas vezes, Natanael e Felipinho marcaram os gols do Avaí. Luis Felipe e Daniel Amorim fizeram para o Tombense.

Tombense começa com tudo

Com menos de um minuto de jogo, Fernandão recebeu bola em profundidade e tirou de goleiro antes de finalizar, mas Roberto afastou o perigo. Foi um aperitivo do que o Tombense faria nos primeiros 15 minutos de jogo, onde somou seis escanteios, contra zero do Avaí.

Aos 6, Kleiton fez jogada da esquerda para dentro, acabou derrubado por Igor Inocêncio dentro da área e o árbitro apontou pênalti para o Tombense. Fernandão foi para a bola e bateu forte, mas Igor Bohn voou e evitou o primeiro gol do jogo - mas não por muito tempo.

Quatro minutos após o pênalti desperdiçado, após cobrança de escanteio de Matheus Frizzo, Luis Felipe cabeceou forte e abriu o placar na Ressacada: 1 a 0 para o time mineiro.

Reação do Avaí

Após marcar o gol, o Tombense diminuiu o ritmo, enquanto o Avaí passou a ter mais a bola (terminou o primeiro tempo com 57%) e maior presença no campo de ataque. Aos 17, Natanael recebeu de frente para o goleiro, mas Felipe Garcia saiu bem e evitou a finalização.

O Avaí seguiu rodeando a área rival, mas o Tombense, bem estruturado, bloqueava as principais chegadas. Na bola parada, aos 37, Rafael Gava cobrou falta com muito perigo e carimbou a trave.

Já aos 40, após lançamento na área, a bola sobrou para Eduardo, que dominou e foi derrubado por trás por Djalma: pênalti para o Avaí. Pottker foi para a cobrança e deslocou o goleiro para igualar o marcador em Floripa: 1 a 1.

Logo na jogada seguinte, por pouco, o Tombense não desempatou com Alexandre Jesus, que recebeu dentro da área, driblou a marcação e bateu no canto, mas Igor Bohn, ligado, segurou em dois tempos e evitou o segundo dos mineiros.

Lá e cá

O retorno para o segundo tempo foi promissor para o Avaí. Logo no primeiro minuto, após cruzamento de Igor Inocêncio, Eduardo finalizou de primeira e mandou muito perto do gol. Sete minutos depois, Pottker levantou na área e encontrou Natanael, que limpou para o pé direito e bateu no canto para virar o jogo na Ressacada.

Depois do segundo do Avaí, João Burse colocou o Tombense para frente, com as entradas de Keké e Daniel Amorim, e o time mineiro voltou a ter um bom momento. Aos 18, depois de saída errada de Cortez, Alexandre Jesus cruzou na área, Matheus Frizzo bateu no canto e Igor Bohn salvou de forma incrível. no rebote, o camisa 10 perdeu outra chance preciosa, batendo para fora.

Dois minutos depois, Kevin bateu lateral na área e Keké apareceu para cabecear bem, mas outra vez Igor Bohn apareceu. Já aos 25, após bate-rebate dentro da área, Mateus Buiate caiu depois de chegada de Felipe Silva. Após checagem ao VAR, o árbitro anotou novo pênalti. Daniel Amorim, ex-Avaí, deslocou o goleiro e empatou o jogo: 2 a 2.

Leão arranca vitória

O jogo passou a ficar equilibrado e perigoso para o Avaí. Mas, aos 32, Gava recebeu de Denilson dentro da área e tentou devolver, mas a bola bateu na mão de Egídio e o juiz marcou o quarto pênalti do jogo. Pottker cobrou outra vez e colocou o time da casa novamente à frente do placar.

Pottker converteu duas penalidades na partida (Foto: Frederico Tadeu da Silva/Avaí FC)

Por pouco quatro minutos, o Leão não matou o jogo. Denilson aproveitou saída errada do Tombense e serviu Felipinho, que saiu na cara do goleiro, mas parou em Felipe Garcia.

Já na reta final, na pressão, o Tombense quase empatou em uma trapalhada da defesa azurra. Aos 51, após bola alçada na área por Djalma, Igor Bohn se atrapalhou com o companheiro e a bola bateu em Felipe Silva, que quase marcou um gol contra bizarro. No fim, porém, a torcida da casa celebrou outro gol. No último minuto da partida, Giovanni arrancou pela direita e serviu Felipinho, que não desperdiçou desta vez e fechou o placar na Ressacada.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Avaí, que chegou a quatro partidas sem perder, sobe aos 25 pontos e assume o 15º lugar, abrindo cinco para o próprio Tombense, primeiro time dentro do Z-4. O time mineiro não vence há seis rodadas na Série B.

O Avaí volta a campo na quarta-feira (23) para encarar o CRB, fora de casa, às 19h, em jogo atrasado válido pela 17ª rodada. Já o Tombense enfrenta no próximo sábado (26) o Ceará, em Muriaé (MG), às 17h.