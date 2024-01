O Fluminense acertou na última segunda-feira (22) a surpreendente contratação de Douglas Costa para reforçar o elenco na temporada 2024. Tudo estava acertado para o atleta defender o Samsunspor (Turquia) após o encerramento das negociações com o Grêmio, mas o tricolor carioca conseguiu reverter a situação graças à dois nomes em especial.

De acordo como revelada inicialmente pelo site "GE", o atleta recebeu uma mensagem exclusiva de Fred (diretor de planejamento) para convencer o ponta, mas a situação encaminhou mesmo depois que Fernando Diniz ligou para Douglas Costa e conseguiu encerrar as tratativas pela contratação.

Douglas Costa deixou claro que estava interessado em retornar ao futebol brasileiro, mas as propostas de Grêmio e Corinthians não haviam agradado o atleta. O Samsunspor ofereceu o dobro de um salário considerável positivo para os padrões brasileiros, mas o projeto esportivo do Fluminense fez a diferença e o acordo apalavrado com o clube turco foi desfeito.

Carreira atrapalhada por lesões e passagem "marcante" no rebaixamento do Grêmio

Desde o momento em que tivemos a informação quanto ao acerto da contratação, muitos demonstraram surpresa com o fato do Fluminense demonstrar interesse por um jogador veterano que convive com lesões em sua carreira.

Douglas Costa acumulou boas passagens por Bayern de Munique e Juventus no auge da carreira após passagem por Shaktar Donetsk. Quando retornou ao Grêmio, os problemas de lesão acabaram se somando à problemas de comportamento extracampo.

Reprodução



O auge da crise ocorreu em dezembro de 2021, quando o atleta marcou uma festa de casamento na semana em que disputaria uma partida decisiva contra o Atlético-MG, na rodada final do Brasileirão. O atleta desmarcou a festa de casamento, mas ao marcar na partida decisiva, provocou a torcida com um "tchauzinho".

No entanto, Fernando Diniz assumiu a missão de tentar resgatar o auge de mais um brasileiro veterano que demonstrou qualidades especiais para definir partidas. Por isso, o atleta aceitou um vínculo de produtividade com metas por jogos disputados e renovação que dependerá do cumprimento das mesmas.

Reencontro com o bom futebol na Major League Soccer

Apesar do momento de auge ter ficado para trás, Douglas Costa conseguiu aprimorar o seu desempenho pelo Los Angeles Galaxy e flertou com os melhores momentos de sua carreira na temporada 2023 da Major League Soccer.

Os números registrados pelo Sofascore apontam que o ponta marcou 4 gols e contribuiu com 7 assistências em 22 jogos (15 como titular), mas a participação do atleta foi decisiva para a construção ofensiva do Galaxy com 51 dribles certos, 46 passes decisivos e 82% de aproveitamento em passes longos.

Além disso, o Opta Stats revelou que Douglas teve a melhor média de minutos por assistência na Major League Soccer dando um passe para gol a cada 174 minutos, considerando todos os jogadores da liga com ao menos 1000 minutos na temporada 2023.

Como Douglas Costa pode ajudar o Fluminense?

Tudo indica que o ponta estreará como reserva na equipe de Fernando Diniz durante a temporada 2024, pois o elenco que conquistou o histórico título da Conmebol Libertadores está reforçado com chegadas importantes (como Renato Augusto), base mantida e poucas saídas.

Douglas Costa precisará disputar posição no meio-campo e no setor ofensivo com Ganso, Renato Augusto, David Terans, Arias, Keno e John Kennedy. Uma possível escalação na titularidade deixaria Douglas como ponta esquerda, com Arias na direita e Cano na posição de centroavante.

Porém, caso melhore a questão física para encarar a maratona do calendário do futebol brasileiro, a maior contribuição consistirá na maior variedade de opções para Fernando Diniz no banco de reservas, uma carência que prejudicou o Fluminense na reta final da temporada 2023.