Na manhã deste domingo, Corinthians e Novorizontino se enfrentaram na Neo Química Arena e o Timão foi derrotado por 3 a 1. O time alvinegro soma a quarta derrota consecutiva e pode terminar a quinta rodada na zona de rebaixamento da competição. A partida marcou também a estreia de Pedro Raul.

Corinthians tenta pressionar

Na primeira etapa o Corinthians tentou pressionar e ter um time um pouco mais ofensivo em relação ao dos últimos jogos, conseguiu criar ficando com a bola até os acréscimos da primeira etapa.

A partir daí a estrela do dia começaria a dar as caras, Jenison, que não balançava as redes desde fevereiro de 2023, abriu o placar para a equipe visitante, depois de belo cruzamento de Willian Lepo. O Alvinegro tentou com seus atacantes, mas não foi suficiente para tirar o Corinthians do zero. A melhor chance do Timão saiu dos pés do estreante, Pedro Raul, que dominou dentro da área, girou e bateu para fora.

Novorizontino mata o jogo

Se o torcedor tinha alguma esperança após os times voltarem do vestiário, ela foi por água abaixo logo no primeiro lance do segundo tempo. Rômulo finalizou na trave e o rebote sobrou logo no pé do artilheiro do dia, Jenison só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Poucos minutos depois o Novorizontino liquidaria o placar, novamente ele, Jenison, após bela troca de passes, o atacante recebeu o último passe e novamente só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Ainda deu tempo do Timão fazer o gol de honra. Wesley fez boa jogada pelas beiradas, finalizou no travessão, a bola acabou desviando em Romero e sobrando para Yuri Alberto, que de cabeça completou para o gol, tirando a zica e marcando seu primeiro na temporada.

Como fica

O Corinthians segue em último em seu grupo, que tem o Bragantino como líder, com apenas três pontos somados em cinco partidas, o Timão pode também terminar a rodada na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Novorizontino é o vice-líder do grupo D, com 9 pontos.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira, às 19h30. Também na quarta (7), às 21h, o Novorizontino recebe o Red Bull Bragantino em casa.