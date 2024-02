Na noite desta quarta-feira (7), o São Paulo venceu com tranquilidade a equipe do Água Santa pelo placar de 3 a 0. Ainda na primeira etapa, no começo da partida, Damián Bobadilla abriu o placar com um golaço de fora da área, e na etapa final, Juan e Alan Franco ampliaram o resultado e garantiu a vitória dos mandantes.

São Paulo domina a partida e sai na frente do placar

Foto: Divulgação/São Paulo

Os donos da casa, que foram campeões da Supercopa do Brasil neste domingo (4), optaram por ir a campo com a sua equipe “reserva”, poupando seus principais nomes e dando chance aos jogadores que estiveram no banco de reservas nos últimos jogos.

E para quem pensou que o ritmo e o desempenho da equipe suplente seria ruim, se equivocou completamente, logo aos 3 minutos de bola rolando, o São Paulo fez uma grande jogada vindo de trás, e na beira da grande área, Galoppo achou Erick pelo lado esquerdo, que trouxe para o azar do mesmo, a bola explode na trave e fica com a defesa de Diadema.

E poucos minutos após esta jogada, o que parecia questão de tempo, aconteceu de fato, os visitantes erraram a saída de bola, dando-a nos pés de Bobadilla, que não esperou e colocou a bola na gaveta, sem chance para Igor Vinhas, tricolor abriu o placar.

Após o gol marcado, o ritmo foi um pouco abaixo, com os donos da casa mandando na partida o tempo todo, conseguindo criar outras chances de perigo, tendo plenas capacidades de ampliar o placar e também sofrendo pouquíssimo dentro do jogo, mas foi dado o apito final da primeira etapa com apenas um gol de vantagem para o São Paulo.

Tricolor mantém ritmo e liquida partida

Foto: Divulgação/São Paulo

E se na primeira etapa, os mandantes tinham o jogo na mão, os primeiros momentos da segunda foram totalmente contra o planejado, o Água Santa voltou ao gramado com muito mais disposição na partida, demonstrando muita vontade de empatar a partida, em contrapartida, o São Paulo entrou um pouco mais desligado e acabou sofrendo muitas chances de gol do seu adversário.

E logo aos 12 minutos do segundo tempo, a equipe de Diadema fez mais uma grande jogada, e conseguiu fazer um gol, porém, o árbitro anulou o tento e assinalou penalidade máxima para os visitantes, e pelo que vinha sendo apresentado até o momento, o gol de empate parecia muito próximo, até que Bruno Mezenga foi para a cobrança, e bateu para fora, e a torcida são-paulina foi a loucura. Mas para o desespero dos mesmo, no lance seguinte, o tricolor errou uma saída de bola, que gerou um cruzamento para Bruno Mezenga sozinho dentro da área, que novamente, não aproveitou a chance.

E levando em consideração o famoso ditado do futebol, “quem não faz, leva”, após perder boas oportunidades, o São Paulo voltou ao jogo, conseguiu acertar novamente os passes e voltar a ser melhor dentro da partida. Aos 77 minutos, o promissor lateral Moreira pegou uma bola pela direita e fez um cruzamento teleguiado na cabeça do atacante Juan, que cara a cara com o goleiro testou para o fundo da rede.

E com o jogo praticamente liquidado, aos 87 minutos, o recém colocado na partida William Gomes sofreu uma falta perto da área, Nikão foi para a bola e cruzou na medida para Alan Franco ampliar o placar e consequentemente fechá-lo.

Como ficaram na tabela ?

Após a vitória, o São Paulo se manteve na liderança do grupo D, com 13 pontos conquistados em cinco partidas.

Já o Netuno se encontra na terceira colocação do grupo B, com 7 pontos conquistados.

Próximos Compromissos

O Tricolor do Morumbi volta aos gramados neste sábado (10), em que terá de enfrentar a equipe da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, ás 18h. O duelo é válido pela sexta rodada do Paulistão 2024

O Netuno têm seu próximo compromisso marcado para domingo (11), e terá de enfrentar a equipe do Ituano, no Estádio do Canindé, ás 18h.