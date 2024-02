Na noite desta quarta-feira (7), o Novorizontino enfrentou o Bragantino no Campeonato Paulista de 2024. Em partida válida pela sexta rodada da competição, O Massa Bruta venceu o Tigre por 2 a 0 jogando fora de casa.

Após a partida, o treinador Eduardo Baptista avaliou que houve equilíbrio em ambos os tempos, ressaltou a qualidade da equipe do Red Bull e, apesar do resultado desfavorável, observou que o confronto foi decidido por alguns detalhes. Apesar da derrota, o técnico enfatizou a importância das oportunidades perdidas em contra-ataques.

“Um jogo equilibrado, acho que nos dois tempos, a gente acabou tomando um gol no momento que, o momento era nosso, a gente tava criando, conseguimos ganhar campo. É um jogo difícil, a equipe do Red Bull, uma equipe extremamente qualificada, que joga junto há um bom tempo. Acho que nós igualamos o jogo no primeiro momento, um pouquinho mais de posse do Red Bull, mas também com pouca chegada ao nosso gol. E a gente hoje, no primeiro tempo, desperdiçamos alguns contra-ataques bons. A gente precipitou um pouquinho as ações, algumas escolhas erradas. E a gente poderia ter tido uma sorte melhor. No segundo tempo, a gente mudou um pouquinho o cenário. A gente ganhou o campo, conseguiu jogar, conseguiu ter a bola, e infelizmente nós acabamos tomando o gol no momento em que o nosso gol estava sendo construído.” Afirmou o treinador

Eduardo destacou que apesar do resultado desfavorável, a atuação da equipe foi digna de reconhecimento diante de um adversário de destaque na Série A.

“Não é porque teve uma derrota em casa por 2x0, acaba uma invencibilidade em que está tudo errado, tem que transformar tudo, tem que mudar tudo. É mais ou menos por aí. Assim, você analisar o resultado é ruim. Mas a performance é boa. Nós enfrentamos uma equipe gigante da Serie A, uma equipe que vai jogar libertadores. Uma equipe experiente, bem treinada. E nós igualamos igual, perdemos o jogo em um detalhe. Então, a gente tem que analisar o todo. Lógico que a derrota a gente fica sentindo. É continuar, amanhã levantar a cabeça e trabalhar para o próximo jogo. Mas, como performance, foi positivo.” completou

O Novorizontino se prepara para enfrentar o Guarani, no estádio Dr. José Ismael de Biasi em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista que ocorrerá na segunda-feira (12), às 21h.