O Santos está classificado para o mata-mata do Paulistão. Na noite desta quarta-feira (14), o Peixe foi ao Estádio do MorumBIS! enfrentar o São Paulo, diante de mais de 45 mil tricolores. Com gol de Morelos, em cobrança de pênalti, os comandados de Fábio Carille triunfaram na casa são-paulina e garantiram sua classificação antecipada para a próxima fase do maior torneio estadual do Brasil.

Primeiro tempo sem gols

O São Paulo foi dominante durante os primeiros 45 minutos e teve as melhores chances do clássico. Logo aos quatro minutos, Luciano levou perigo a meta santista após receber bom passe de Calleri. Depois disso, os donos da casa novamente levaram perigo ao alvinegro praiano com tentativas de Galoppo, Welington e Diego Costa.

O Santos soube responder com perigo e, aos 32, Guilherme recebeu lançamento de Pituca e finalizou forte, exigindo grande defesa de Rafael. Na sequência, o time do Rei Pelé assustou com João Schimidt, em desvio proveitoso do volante após cobrança de falta de Otero.

Os donos da casa ainda tiveram uma última oportunidade e chegaram a marcar. Aos 47, já nos acréscimos, Luciano recebeu lindo passe de Welinton, bateu cruzado e chegou a abrir o placar no MorumBIS!, mas o gol foi anulado por impedimento, fechando a primeira etapa do clássico com um empate com placar zerado.

Santos leva os três pontos

Na segunda etapa, o Tricolor também teve o domínio do jogo, mas pouco aproveitou as suas oportunidades. Das 21 finalizações são-paulinas no duelo, apenas duas foram a meta santista. Uma delas, na segunda etapa, quando João Paulo fez grande intervenção em chute de Alisson, aos 31.

Antes disso, o Santos teve uma de suas únicas oportunidades do jogo. O Peixão abriu o placar com Morelos, aos 20 minutos, em cobrança de pênalti. Depois disso, Erick até chegou a empatar para o clube do MorumBIS!, mas o tento foi anulado após checagem do VAR, finalizando o San-São con vitória do Alvinegro Praiano.

Situação na tabela

Com a vitória, o Santos alcançou a marca dos 19 pontos e garantiu, com quatro rodadas de antecedência, sua classificação para o mata-mata do Paulistão. Já o São Paulo, segue com 13 pontos, ocupando a liderança de seu grupo. O Tricolor é seguido por Novorizontino e São Bernardo, com 12 e Botafogo-SP, com nove.

Vale lembrar que os comandados de Thiago Carpini têm um jogo a menos no torneio. No próximo dia 28, em Brasília, o Tricolor enfrentará a Inter de Limeira, em compromisso válido pela quarta rodada do Paulistão. O duelo foi adiado em virtude da decisão da Supercopa do Brasil, onde o São Paulo venceu o Palmeiras nas penalidades e se sagrou supercampeão do país.

Próximos Passos

Já classificado, o Santos volta a campo no próximo domingo 18h, na Vila Belmiro, diante do Novorizontino. Enquanto isso, o São Paulo entra em campo novamente neste sábado (17), diante do Red Bull Bragantino, no Estádio do MorumBIS!