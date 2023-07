Vila Nova garante triunfo sobre Vitória e assume a liderança da Série B

O Vila Nova recebeu o Vitória no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para partida válida pela 16° rodada da Série B. Com a vitória, o Vila assumiu a ponta do campeonato e tirou novamente a chance do Leão voltar ao G4 da competição. O gol do jogo foi marcado por Lourenço.

Primeiro tempo tem gol anulado do Vila Nova

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio característico de uma partida com duas equipes que brigam no pelotão de cima do campeonato. No início da partida, o Leão levou perigo com seus pontas Osvaldo e Mateus Gonçalves, que criaram algumas oportunidades. Aos 30, Léo Gamalho quase colocou o Vitória na frente após bela jogada de Osvaldo e desvio de calcanhar do centroavante.

Já no meio para o final da primeira etapa, o Vila chegou com perigo com o trio ofensivo formado por Caio Dantas, Guilherme Parede e Neto Pessoa. Aos 47, Parede saiu de frente com o goleiro Lucas Arcanjo e abriu o placar para o Vila Nova, mas a jogada acabou anulada pelo VAR.

Foto: Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.

Vila Nova marca e vence na segunda etapa

Na segunda etapa, o Vila Nova voltou pressionando a equipe visitante e empilhou boas oportunidades. Logo aos dois minutos, Neto Pessoa foi acionado e finalizou por cima do gol. Aos oito, foi a vez de Parede chegar com perigo, mas também finalizou para fora. Aos 16, Parede chegou novamente e finalizou na trave de Lucas Arcanjo.

Aos 30, após muita persistência, o Vila finalmente abriu o placar após ótimo contra-ataque de Neto Pessoa e Lourenço, que recebeu na área e finalizou para o fundo da rede do Vitória.

Após o gol, o Vitória ainda tentou criar forças para agredir a defesa do time da casa, mas não obteve perigo e boas chances para empatar o jogo.

Tabela e agenda

O Vila Nova chegou novamente ao topo da tabela e agora tem 35 pontos, um a mais que o vice-líder Criciúma. Já o Vitória se mantém na quinta colocação, com 28 pontos, dois pontos atrás do Novorizontino, que abre a zona de classificação para a Série A do ano que vem.

Com a pausa para as Copas nacionais e internacionais, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana. O líder Vila Nova visita o Londrina no sábado (15), às 17h (de Brasília), no Estádio do Café. Já o Vitória encerra a rodada no domingo (16), quando recebe o Novorizontino. A partida acontece às 18h (de Brasília) e vale vaga no G4 do Brasileirão.