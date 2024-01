Nesta tarde de domingo (28), Ponte Preta e Inter de Limeira se enfrentaram no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada do Paulistão. Em um jogo morno e com poucas chances claras de gol, o zero não saiu do placar.

Apesar de uma partida com raras emoções, o goleiro da Macaca, Pedro Rocha, foi o destaque do jogo salvando a Ponte em várias situações. As equipes seguem sem vencer no campeonato.

O jogo

Primeiros 20 minutos de um futebol melhor praticado pela Inter de Limeira. A Ponte Preta muito dependente de Elvis nas construções das jogadas e poucas chances até então. Já pelo lado visitante, Emerson Santos teve a oportunidade de abrir o placar após cobrança de escanteio, mas a bola subiu.

O cenário não alterou com o passar do tempo. Everton Brito, Gustavo Bochecha e Juninho tiveram boas chances de marcar e não aproveitaram. O goleiro da macaca, Pedro Rocha, evitou que o adversário saísse na frente.

Na reta final da primeira etapa, a Macaca conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, principalmente com Elvis, mas nada que obrigasse alguma grande intervenção do goleiro Max Walef. Após dois minutinhos de acréscimos, a arbitragem encerrou o primeiro tempo.

Com um minuto da etapa final, Renato fez uma tabela sensacional com Elvis, mas o camisa 21 pegou muito mal e isolou. Na sequência, Juninho respondeu com um chute fraco e facilitou a defesa do goleiro.

Com um futebol pouco inspirado dentro de campo, o duelo fora foi interessante. Ambos os treinadores propuseram mudanças em suas respectivas equipes para tentar mudar o panorama da partida. Se não fosse Pedro Rocha, a Ponte Preta estaria em desvantagem no placar. Duas defesas em sequência, a primeira parando Everton Brito e no rebote impediu o gol de João Felipe.

Classificação e sequência

Com o empate no Moisés Lucarelli, as equipes seguem sem vencer no Paulistão. A Ponte Preta chegou aos dois pontos e se mantém na lanterna do grupo B. Já a Inter de Limeira somou o primeiro ponto após duas derrotas nas primeiras rodadas e também amarga a lanterninha do grupo C.

Na próxima rodada, a Macaca vem até a capital paulista encarar a Portuguesa no Canindé na quarta-feira (31), às 19h30. Já a Inter, recebe o São Bernardo em casa na quinta-feira (1), às 19 horas, ambos pelo horário de Brasília.