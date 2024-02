Na noite desta quinta-feira, Inter de Limeira e Novorizontino se enfrentam em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Major Levy Sobrinho, às 19h (de Brasília). A Inter defende o embalo de três vitórias consecutivas e busca manter boa sequência para se firmar na zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. Enquanto o Novorizontino trava uma dura disputa no grupo D, contra São Paulo e São Bernardo.

Como chega a Inter de Limeira

A Inter de Limeira vem de ótima sequência no campeonato, são três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados. A equipe ocupa a terceira posição no grupo C, com 10 pontos, mas conta com dois jogos a menos que os demais do grupo, caso vença os jogos em desvantagem, assume a liderança do grupo.

O treinador da equipe ainda não definiu o time que vai para o jogo. Mas Júnior Rocha conta com o retorno de Emerson Santos, que foi liberado pelo DM após lesão contra o Botafogo-SP. Felipe Albuquerque e Juninho ainda são dúvidas para o confronto de logo mais.

Provável escalação da Inter de Limeira

Max Alef; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Juninho (Andrew); Everton Brito e Quirino.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino é o vice-líder do grupo D, atrás do São Paulo e empatado em pontos com o São Bernardo, com 12 pontos. O Tigre precisa vencer por conta da alta concorrência do grupo, já que vê a primeira fase afunilar cada vez mais. No último compromisso venceu o Guarani, no Brinco de Ouro, praticando um bom futebol.

O treinador Eduardo Baptista deve voltar a escalar a equipe com três zagueiros, formação que deu liga na temporada passada. O comandante do Tigre conta com alguns desfalques para a partida de hoje, são eles: Vitinho, César Martins, Rodrigo Soares, Paulo Eduardo, Paulo Vitor e Léo Tocantins, todos lesionados.

Provável escalação do Novorizontino

Jordi; Luisão, Renato Palm e Chico; Raul Prata, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Rodolfo e Neto Pessoa.

Retrospecto

Ao todo, Inter de Limeira e Novorizontino se enfrentaram cinco vezes, a Inter tem três triunfos, contra dois do Tigre. No último confronto quem levou a melhor foi o Leão, quando venceu por 2 a 1 no Paulistão de 2022.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Leandro Matos Feitosa

Quarto árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues

Árbitro de vídeo: Adriano de Assis

AVAR: Herman Brumel Vani