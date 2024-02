Na manhã deste domingo (4), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o RB Bragantino venceu o Santo André, por 2 a 1, no Estádio Bruno José Daniel. Com gols de Gustavo Neves e Eduardo Sasha para a equipe de Bragança Paulista e Bruno Michel marcou o único gol dos donos de casa.

Jogo truncado

O Massa Bruta começou o jogo pressionando mais, tendo boas chances com Helinho e Vitinho. Mas o Ramalhão respondeu em seguida, em falta cobrada por Júnior Caiçara, que foi nas mãos de Cleiton.

Aos 13 minutos, Juninho Capixaba fez boa jogada, mas faltou capricho e mandou para fora. Alguns minutos depois, o time mandante partiu ao ataque, e Dudu Vieira finalizou da intermediária, e a bola passou tirando tinta da trave esquerda do goleiro.

O lateral Caiçara, do Santo André, teve outra boa chegada, arriscou de fora da área, mas mandou pela linha de fundo. No ataque seguinte, Léo Passos recebeu na grande área, dominou no peito e mandou para fora.

Então, aos 40 minutos, o RB Bragantino teve falta na esquerda, Helinho cobrou na segunda trave e Luan Cândido apareceu sozinho na pequena área, mas cabeceou mal e perdeu a melhor chance da primeira etapa.

Em jogo truncado, o técnico do Ramalhão mexeu no time nos primeiros 45 minutos, colocando o lateral esquerdo, Edimar, que após nove minutos em campo, sentiu e teve que ser substituído. Sem muita emoção, o primeiro tempo acabou no 0 a 0.

Vitória com emoção

Logo no início da segunda etapa, Geovane arriscou de longe, mas Cleiton fez a defesa tranquilo. Então depois de 15 minutos houve uma chance clara. Vitinho recebeu na esquerda, cortou para o meio e soltou uma bomba, que explodiu no travessão de Luiz Daniel.

Os visitantes se encontraram na partida e pressionaram bastante os donos de casa, Helinho bateu colocado da entrada da área, e a bola passou raspando a trave direita.

Até que aos 23 minutos, Gustavo Neves recebeu na intermediária e arriscou um foguete de longe, a bola foi no ângulo do goleiro andreense e balançou a rede, para abrir o placar no ABC Paulista.

O Santo André tentou a resposta rápida, lançou a bola para o ataque, Cleiton saiu da área para afastar, mas entregou para o atacante do adversário, que tinha o gol vazio para empatar o jogo, mas escorregou e perdeu a oportunidade.

Na reta final, aos 36 minutos, a defesa do Massa Bruta afastou mal, Geovane tocou de cabeça para grande área, Bruno Michel finalizou, a bola desviou em Léo Realpe e parou no fundo do gol, deixando tudo igual no placar.

Em menos de dois minutos depois, o RB Bragantino fez jogada ensaiada no escanteio, Borbas desviou de cabeça, para grande defesa do goleiro, mas Eduardo Sasha apareceu sozinho, pegou o rebote e empurrou para a rede. O Santo André não conseguiu nem comemorar o empate.

Assim a equipe de Bragança Paulista se fechou e controlou a partida até o final, garantindo a vitória por 2 a 1 e levando os três pontos para casa.

Situação na tabela

Com esse triunfo, o Massa Bruta chega a liderança do grupo C, com sete pontos. Enquanto o Ramalhão segue na lanterna do grupo A, com dois pontos.

Próximos jogos

O Santo André encara o Mirassol, na próxima quinta-feira (8), às 19h, fora de casa. Já o RB Bragantino enfrenta o Grêmio Novorizontino, na quarta-feira (7), às 21h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.