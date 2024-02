Neste sábado (17), São Paulo e Red Bull Bragatino se enfrentarão na nona rodada do Campeonato Paulista de 2024 no Estádio do Morumbis, ás 18h.

O Massa Bruta tentará manter os seus 100% em jogos fora de casa na competição. Já o Tricolor, tenta se recuperar após perder sua invencibilidade de dez jogos como mandante na última rodada.

Como está o Tricolor?

O técnico Thiago Carpini enfrenta desafios na montagem da equipe, pois o lateral-direito Moreira, se lesionou na última partida. Além desse desfalque, Carpini conta com mais 4 baixas sendo eles: Rodriguinho, Nestor, Lucas e Wellington Rato. No entanto, Michel Araújo voltou a treinar após um quadro de amidalite e ficará a disposição do técnico.

O Tricolor enfrenta um momento de oscilação após duas derrotas seguidas, sendo a última no clássico San-São. Apesar desses dois revés, a equipe de Carpini mantém a liderança no Grupo D, com 13 pontos e um jogo a menos.

Como está o Massa Bruta?

O técnico Pedro Caixinhas deve poupar seu time nesse confronto contra o São Paulo para sua estreia na Pré-Libertadores contra o Águilas Doradas, fora de casa em Medellín, na Colômbia.

Ao contrário do Tricolor, o Massa Bruta vem de uma vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0. Uma vantagem do Bragatino para esta partida, é que a equipe venceu todos os jogos fora de casa nesta competição, sendo eles: 2 a 1 sobre a Portuguesa e Santo André, e 2 a 0 sobre o Novorizontino.

Na classificação, o RB Bragantino é o líder do Grupo C com 14 pontos conquistados.

Arbitragem do jogo

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: José Claudio Rocha Filho