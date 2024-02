Em um jogo de belos gols e domínio do Mirassol ao longo dos 90 minutos, Dellatorre mostrou sua fase iluminada e confirmou seu status de artilheiro do Paulistão. O camisa 49 balançou as redes uma vez em cada tempo, garantindo a vitória aos donos da casa. O Botafogo-SP descontou com Jean, mas enfrentou dificuldades para criar espaços e reverter a má fase recente, acumulando quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

O primeiro gol do Mirassol veio em uma jogada originada de escanteio da direita, com Luiz Otávio desviando de cabeça para Dellatorre emendar um voleio espetacular, abrindo o placar. O Botafogo-SP respondeu com Jean, que acertou um chute certeiro no ângulo, igualando o marcador. No entanto, a superioridade do Leão prevaleceu na segunda etapa.

No segundo tempo, o Mirassol retomou a vantagem com Dellatorre, após mais uma jogada de bola parada. Chico Kim cobrou o escanteio, Luiz Otávio desviou, e Gabriel deixou o artilheiro na cara do gol para empurrar a bola para as redes.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Mirassol chega a 14 pontos, ocupando a vice-liderança do Grupo C, apenas um ponto atrás do líder Bragantino. O Botafogo-SP, por outro lado, amarga a lanterna do Grupo D, com o quinto jogo consecutivo sem vitória.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrentará o Palmeiras fora de casa, na Arena Barueri, enquanto o Botafogo-SP terá o desafio contra a Portuguesa no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.