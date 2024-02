Em um jogo surpreendente e de grande atuação, o Novorizontino superou o Santos por 2 a 0 na tarde deste domingo (18), na Vila Belmiro. A partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista foi marcada pela forte marcação do Tigre, que anulou o ataque santista e construiu a vitória com gols de Neto Pessoa e Rômulo Azevedo.



PRIMEIRO TEMPO



Antes dos primeiros 15 minutos, o Novorizontino abriu o placar aos 13' minutos com o gol de Neto, que aproveitou um ótimo passe de Rômulo. O Tigre fez um excelente primeiro tempo e conseguiu se sobressair em meio aos jogadores do adversário, ao balançar as redes novamente aos 40' minutos com Rômulo com um chute indefensável. Já o Santos, fez uma partida irreconhecível, errando vários passes e os atacantes do peixe mal tocaram na bola e tiveram com escassas oportunidades.



SEGUNDO TEMPO



Para tentar alterar a dinâmica do jogo, o Santos mudou três peças do time em busca da virada. A entrada do centroavante Julio Furch mudou o ritmo do peixe, que trocava os passes com calma e começaram a jogar em um tom mais agressivo. Porém o Tigre não se abalou e tentou até o ultimo minuto segurar a bola e não se prejudicar com a pressão. Entretanto, aos 72' do segundo tempo, o Santos balançou as redes, com gol de Diego Pituca.



COMO FICA?



Apesar do contratempo, o Santos permanece no topo do grupo A, acumulando 19 pontos. Em contrapartida, o Novorizontino, ao conquistar a vitória, ultrapassa o São Paulo, que detém 14 pontos, assumindo a liderança do grupo D, com 15 pontos.



PRÓXIMOS JOGOS



O Novorizontino está de volta aos gramados no próximo sábado, dia 24, às 16h, para enfrentar o Água Santa no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Enquanto isso, o Santos entra em campo no domingo, dia 25, às 11h, contra o São Bernardo, no Morumbi.