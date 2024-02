O Santos conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa nesta quarta-feira (31) no Estádio Municipal Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. O jogo foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol.

Tudo igual no placar

O jogo teve um início mais intenso, com o Água Santa cometendo muitas faltas logo no início. No entanto, houve um duelo bastante chamativo em termos de movimentação, com ambos os times demonstrando habilidade em trabalhar o passe curto com cautela.

O restante do primeiro tempo foi dominado pelo Santos, que pressionou a linha defensiva adversária. A melhor oportunidade do Peixe surgiu aos 16 minutos, com um belo cruzamento de Cazares para Julio Furch, que dominou a bola no peito, mas errou na finalização, não conseguindo aplicar força suficiente, permitindo a defesa segura de Igor Vinhas.

No fim do primeiro tempo, o Netuno retomou o controle e começou a pressionar o Alvinegro Praiano, criando mais jogadas próximas à área. No entanto, o clube de Diadema falhou em suas finalizações.

A primeira etapa terminou em 0 a 0. Mesmo sem gols, foi um jogo interessante devido à intensidade e à movimentação tática. O Água Santa manteve a maior parte da posse de bola, com 51%, e teve mais passes, realizando 246 toques com 83% de precisão.

Vitória Santástica

A partida teve um início marcado pela pressão dos santistas sobre a defesa do Água Santa. Aos 58 minutos, Julio Furch teve uma grande oportunidade de gol, porém, teve seu lance anulado devido à bola tocar em seu braço no momento do domínio.

Conforme o jogo avançava, a intensidade do primeiro tempo foi se perdendo devido ao desgaste dos jogadores, resultando em um jogo monótono que reproduziu o mesmo cenário dos primeiros 45 minutos.

No entanto, aos 82 minutos do segundo tempo, os Meninos da Vila ressurgiram com um gol originado de um escanteio, marcado pelo zagueiro Joaquim Henrique com um cabeceio preciso. Aos 86 minutos, para complicar ainda mais as expectativas do time de Diadema, Igor Henrique foi expulso.

Mesmo com um jogador a menos em campo, o Gigante de Diadema lutou por um empate nos acréscimos e criou ótimas oportunidades, mas no fim prevaleceu o Peixe, com o placar de 1 a 0 para o Santos, terminando em confusão entre os jogadores e resultando em uma chuva de cartões amarelos.

Como fica a classificação no Paulistão?

No grupo A, o Santos abre uma grande vantagem com 9 pontos, ficando com 6 pontos de diferença do segundo colocado, a Portuguesa, que perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta. O Ituano fica em terceiro, com 3 pontos, enquanto o Santo André está em último, com apenas 2 pontos.

Já no grupo B, o Água Santa está em último lugar, com 4 pontos. Com a vitória da Ponte Preta, o time de Campinas assume a segunda colocação, com 5 pontos, ficando 5 pontos atrás do líder, o Palmeiras. O Guarani também está com 4 pontos, ocupando o terceiro lugar.

Sequência

O Santos enfrentará o Guarani neste domingo (04) às 18h, jogando em casa na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Paulistão. Enquanto isso, o Água Santa encarará o Mirassol neste sábado (03) às 18h, no Canindé. A partida também é válida pela 5ª rodada do torneio.