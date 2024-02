O Fluminense não conseguiu desempenhar bem diante da LDU no primeiro jogo válido pela decisão da Recopa Sul-Americana. Em partida disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado na última quinta-feira (22), a equipe de Fernando Diniz acabou sendo derrotada por apenas 1 a 0.

Apesar da derrota no Equador por apenas um gol de diferença, o frágil desempenho da equipe como um todo deve levantar preocupações no técnico que certamente ficou incomodado por não conseguir impor seu estilo ofensivo diante da LDU.

A altitude, a lesão precoce de Marcelo e as reclamações contra a arbitragem desde o início da partida certamente influenciaram no desempenho como um todo, mas o Fluminense precisa buscar recursos para sair da dificuldade imposta pelo adversário.

Falta de ritmo de jogo e fatores extras atrapalharam concentração tricolor

Os titulares do Fluminense estrearam na temporada com goleada diante do Bangu por 4 a 1 com um segundo tempo que rendeu vários elogios. Depois, o tricolor carioca utilizou titulares diante do Sampaio Corrêa e arrancou uma vitória com desempenho abaixo do esperado.

No terceiro jogo com os titulares, o tricolor carioca encontrou muitas dificuldades diante do Vasco em um jogo marcado por muitas faltas e discussões de arbitragem, empatando sem gols diante do rival mesmo com um elenco tecnicamente superior.

Considerando os fatores acima, tudo indica que a enorme folga dada aos jogadores titulares após a disputa do Mundial de Clubes influenciou diretamente no desempenho dos atletas na última quinta-feira, esgotados fisicamente mesmo com apenas quatro jogos ao todo na temporada.

As marcas negativas da derrota

LDU 1-0 FLU 24 Finalizações 6 6 Chutes no alvo 2 2 Defesas do goleiro 5 5/7 (71%) Dribles 6/10 (60%)

Outro motivo de preocupação consistiu justamente na quantidade de finalizações sofridas. Os 24 chutes totais da LDU (seis no alvo) consistiram no jogo em que o tricolor carioca sofreu mais finalizações do adversário em qualquer partida desde pelo menos 2014 (via ESPN).

Mais uma marca negativa ficou por conta da ineficiência na definição de jogadas, um problema que apareceu até mesmo na goleada sobre o Bangu. Com apenas dois chutes no alvo, o Fluminense registrou o seu segundo recorde negativo de finalizações certas em uma partida também desde o ano de 2014, mesmo com 60% de posse de bola acumulada.

Por fim, tudo indica que houve um erro de avaliação no momento das contratações para a temporada, considerando a perda de qualidade na saída de jogo sem as presenças de Nino e Samuel Xavier. Com a missão de cumprir importante função, Thiago Santos teve apenas 81 toques na bola, errou 4 das 7 bolas longas tentadas e quase marcou um gol contra.

Ajustes necessários para levantar a taça no Maracanã

Considerando todos os fatores acima, o Fluminense necessita de maior ajuste defensivo e principalmente melhor eficiência nas finalizações, pois não marca gols há dois jogos com o time principal.

Tecnicamente superior à LDU, o tricolor ainda é favorito para reverter o placar adverso no Maracanã, mas necessita descansar seus principais jogadores e escalar a equipe alternativa diante do Flamengo neste final de semana, pois considerando a tendência e o favoritismo, as duas equipes devem se enfrentar novamente na decisão do Campeonato Carioca.

O Fla-Flu válido pela Taça Guanabara será realizado neste domingo (25), a partir das 16h pelo horário de Brasília. A decisão da Recopa Sul-Americana será na próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro, às 21h30. Ambos os jogos serão disputados no Maracanã.