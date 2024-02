O Barra ocupa o quarto lugar do Campeonato Catarinense com 14 pontos. Nesta quarta-feira, o clube de Balneário Camboriú medirá forças contra o Avaí, às 20h, no estádio das Nações em jogo atrasado da oitava rodada.

Caso empate diante do rival de Florianópolis, o Barra garante a sua classificação antecipada para a segunda fase do estadual com uma rodada de antecedência.

Quem demonstra bastante confiança no duelo diante do Leão da Ilha é o atacante Marcelinho. Presente em todos os nove jogos do Barra no Campeonato Catarinense, o camisa 11 projetou o duelo contra o Avaí.

“Sem dúvida, um jogo muito difícil. O Avaí tem um dos melhores elencos da competição. Por isso, trabalharemos muito nesses dois dias de preparação com o intuito de fazermos um bom jogo e conquistarmos essa classificação antecipada”, destacou o atacante, que em 2023 conquistou acesso à Série C pelo Caxias.

Marcelinho vem sendo um dos principais destaques do Barra no estadual. Além do 100% de presença nos jogos, ele é o artilheiro do time no Campeonato Catarinense com três gols.

“Tudo que venho colhendo é fruto de muito trabalho. Estou muito feliz em ser o artilheiro do Barra na competição, mesmo não sendo centroavante. Quero seguir ajudando a minha equipe. Por isso é preciso manter o foco e seguir aproveitando as oportunidades para fazer mais gols”, ressaltou o atleta de 25 anos.

Nas últimas três rodadas, o Barra teve duas vitórias e um empate. A série invicta foi enaltecida por Marcelinho.

“A nossa equipe vem numa boa evolução e mantendo um desempenho positivo a cada partida. Isso acontece, pois temos um time muito concentrado e de pés no chão. Vamos seguir trabalhando firme em busca dos objetivos do clube na competição”, finalizou.