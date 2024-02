Uma vitória importante em muitos aspectos. Primeiro de tudo por ser um clássico e ainda por cima na casa do rival. E três pontos que vieram em ótima hora, fazendo o Avaí justamente ultrapassar o Figueirense na tabela de classificação do Catarinense, após a vitória por 2 a 1 de sábado, no estádio Orlando Scarpelli.

Quem esteve em campo e celebrou o triunfo avaiano foi o volante Judson. Retornando ao clube onde conquistou dois acessos para a Série A do Brasileirão, ele aumentou seu aproveitamento em clássicos contra o maior rival. Agora são nove confrontos com o Figueirense, pulando para três o número de vitórias, contra duas derrotas e ainda mais quatro empates.

“Não tem como ser diferente, clássico é a partida mais especial para se jogar pelo Avaí, a semana é outra, o torcedor na cidade já fala sobre o jogo muitos dias antes. Trabalhamos muito para o duelo e queríamos muito a vitória, batalhamos e acima de tudo merecemos. Feliz por ter vencido o primeiro clássico do ano e ver o torcedor avaiano fazendo festa”, afirmou o jogador, que passou quatro anos no San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos.

O Avaí agora trabalha na semana para receber o Brusque, na Ressacada, no próximo sábado. Judson espera mais um jogo complicado pela frente.

“É a reta final dessa primeira parte do Catarinense e temos que ter ainda mais atenção, ainda mais foco. Subimos na tabela com a vitória no clássico e não pode parar por aí. É trabalhar bem a semana, sabendo que é uma partida difícil contra um time bem organizado e qualificado. Contamos também com a força do nosso torcedor em casa”, finalizou o volante, com mais de 130 jogos pelo Leão da Ilha.