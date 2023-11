Agora é festa! Vitória retorna ao Barradão para seu primeiro jogo após título da Série B

Em confronto pela penúltima rodada do Brasileirão Série B, Vitória e Sport se enfrentam em partida com climas opostos, de um lado o jogo marcará a coroação do rubro-negro Baiano como o novo campeão nacional. Do outro o clima de decisão pode pesar para o Sport que ainda tenta uma vaga no G4 do campeonato.

Como chega o Vitória?

Em clima total de comemoração, o Leão da Barra chega para o jogo em completa lua de mel com sua torcida.Além de garantir o retorno para a elite do futebol brasileiro após 5 anos, conseguiu algo inédito na história do clube, um título nacional. O time comandado por Léo Condé não pretende facilitar a vida do adversário e encara o jogo com seriedade, na visão dos torcedores vencer o jogo em casa, com apoio e festa seria como colocar a cereja no bolo da trajetória do time ao longo da competição.

Como chega o Sport?

O Leão da Ilha chega para o jogo em clima de decisão, o Sport ainda sonha com uma vaga no G4 do campeonato. O time comandado por Enderson Moreira encontra-se na 6ª posição e a diferença para o Criciúma que é o vice-líder é de apenas 1 ponto. O resultado positivo hoje é fundamental para manter o time vivo na disputa pelo acesso. O empate em 0 a 0 com o Atlético Goianiense na última rodada em Recife fez com que tanto para os jogadores, quanto para a comissão técnica, o único resultado possível seja a conquista dos três pontos.

Provável escalação do Vitória

Vitória (Técnico: Léo Condé): Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Matheusinho (Railan); Rodrigo Andrade, Dudu (Matheus Trindade) e Giovanni Augusto (Matheus Gonçalves); Iury Castilho, Osvaldo e Welder (Léo Gamalho)

Provável escalação do Sport

Sport (Técnico: Enderson Moreira): Jordan (Renan); Roberto Rosales, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho; e Fellipe Mateus; Edinho, Facundo Labandeira (Fabrício Daniel) e Diego Souza (Vagner Love).

Equipe de arbitragem e transmissão

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

O jogo será transmitido no canal Premiere às 17h.