De olho em uma vaga para a final da Taça Rio, o Botafogo volta a campo na noite deste domingo (17), pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio e irá encarar o Sampaio Corrêa-RJ. A partida será às 19h30, no estádio Nilton Santos.

Após tragédia no ano passado, a estrela Solitária nem sequer conseguiu a classificação para as finais do Cariocão na atual temporada. Esse é o segundo ano consecutivo que o time não consegue o acesso e disputa a Taça Rio, onde conseguiu o título já temporada passada. A FERJ detém seis vagas para a Copa do Brasil, quatro para os semifinalistas do Cariocão, uma para o vencedor da Taça Rio (O objetivo do Botafogo) e uma para o vencedor da Copa Rio, competição que ocorre no segundo semestre entre os clubes que não estão na série A.

No último jogo, o time comandado por Fábio Matias, empatou com o Bragantino, por 1 a 1, com gol marcado por Júnior Santos marcado no segundo tempo. Com o gol o atacante classificou o time para a fase de grupos da CONMEBOL Libertadores da América e se isolou mais ainda como artilheiro da história do time carioca na competição, agora são oito gols marcados, além de ser o atual artilheiro da mesma nesta temporada.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa foi o clube de menor investimento que subiu de divisão. O início foi muito complicado, nove jogos sem vencer, mas nas últimas quatro partidas conseguiu três vitórias e se classificou para a Taça Rio. Porém a missão de hoje é bem complicada, o time precisará vencer por no mínimo dois gols de diferença, uma vez que a vantagem do empate é do Botafogo e que o alvinegro venceu o primeiro confronto por 2 a 1 fora de casa.

Provável Botafogo conta com retorno de capitão após oito meses

Foto: Vítor Silva/ Botafogo

Após priorizar a CONMEBOL Libertadores da América, Fábio Matias enfim tende a voltar a usar parte do time titular, após três partidas com o time misto ou com garotos da base, como o jovem destaque Yarlen.

O principal jogador do Botafogo até aqui se chama Júnior Santos, que foi herói da classificação na segunda e na terceira fase da Libertadores marcando incríveis oito gols em quatro jogos. O atacante foi apelidado pela torcida como "o anjo das pernas confusas", em alusão a um dos seus maiores ídolos, Garrincha, que era apelidado de "o anjo das pernas tortas".

A defesa alvinegra deverá ser a titular, com Gatito no gol, Hugo na esquerda, além de Halter e Barboza na zaga. A principal dúvida será no ataque, uma vez que o técnico deverá poupar alguns jogadores do meio para frente.

Rafael, capitão e lateral direito do Botafogo, voltou a ser relacionado após oito meses tratando de lesão após rompimento do tendão patelar em Julho. O jogador rompeu o tendão patelar no dia 02 de julho de 2023, em clássico contra o Vasco válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Provável escalação: Gatito; Rafael, Halter, Barboza e Hugo; Gregore, Marlon Freitas e Raí; Emerson Urso, Júnior Santos e Janderson.

Sampaio Corrêa com três desfalques

Luan, Alexandre e Rafael Costa estão lesionados e não entrarão em campo no confronto de hoje. Todos os três atletas já estavam lesionados no primeiro confronto, ou seja, o Sampaio não perdeu nenhum atleta para a partida de hoje.

Provável escalação: Leandro; Lucas, Índio, Thuram e Guilherme; Dantas, Marcelo e Agu; Max, Pernão, Elias.

Arbitragem

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Assistente 2: Raphael Carlos de Almeida Tavares

4º Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga