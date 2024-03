Nesta quarta-feira (13), o Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 no Nabi Abi Chedid e venceu o confronto por 2-1 no agregado, garantindo a sua vaga para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Talisson marcou para o Massa Bruta, enquanto Júnior Santos deixou a sua marca pela oitava vez nessa Libertadores.

Primeiro tempo físico e com poucas chances de gol

O técnico Pedro Caixinha não fez mudanças na escalação titular do Bragantino e manteve a formação tática 4-3-3 sem utilizar um sistema de três zagueiros. Enquanto isso, o auxiliar Fábio Matías descansou seus principais jogadores na Taça Rio e escalou a equipe com as entradas de Marçal e Danilo Barbosa.

A etapa inicial foi extremamente disputada com um Botafogo mais físico e menos técnico em relação aos jogos mais recentes, enquanto a equipe de Bragança Paulista apostou principalmente no talento de Helinho pelo lado direito.

Os cariocas conseguiram neutralizar a intensidade do adversário nos primeiros 20 minutos, mas o Bragantino começou a chegar com maior perigo na sequência. Aos 27', Helinho invadiu a área e cortou Marça com facilidade para chutar cruzado, mas Gatito defendeu com os pés.

No lance seguinte, Helinho cobrou falta da meia-direita e Juninho Capixaba testou firme na segunda trave para acertar a trave. Aos 35', o jovem talento do Red Bull Bragantino ficou com a bola após disputa entre Nathan e Eduardo e chutou forte de fora da área com perigo.

Antes do intervalo, o Botafogo teve a maior chance de gol do 1º tempo quando Tiquinho Soares percebeu o goleiro Cleiton muito adiantado e chutou de primeira do meio-campo mandando por cima do gol e quase marcando um golaço.

Bragantino fica mais ofensivo, mas Botafogo resiste pressão e garante vaga

O Botafogo dava indícios de que adiantaria mais as linhas e buscaria ter maior posse no segundo tempo, mas logo aos 6', Juninho Capixaba aproveitou excelente tiro de meta de Cleiton e venceu Damián Suárez para ficar no 1v1 contra Gatito, mas o uruguaio fez a falta e acabou sendo expulso direto.

Mesmo com um a menos, o alvinegro chegou no contra-ataque aos 13' quando Tiquinho Soares tocou de trivela e buscou Savarino. Nathan ganhou a disputa física mas deixou para o venezuelano, que chutou em cima de Lucas Cunha.

Pedro Caixinha deixou o Bragantino mais ofensivo com a superioridade numérica colocando Laquintana na ponta direita e recuando Lincoln para atuar mais próximo de Jadsom.

Aos 20', Lincloln ficou com sobra na meia-lua e cortou pé direito tirando de dois marcadores colocando na frente sendo atrapalhado por Thiago Borbas, chutando por cima do gol. Na sequência, Helinho recebeu lançamento pela esquerda e tirou de dois marcadores sendo atrapalhado por Thiago Borbas, que desperdiçou chance clara.

No entanto, quando tudo indicava que o RB Bragantino estava mais próximo do gol, o Botafogo encaminhou a classificação. Gatito fez ligação direta para a meia-esquerda e Tiquinho desviou de cabeça. Lucas Cunha tentou proteger e caiu ao sentir contato de Hugo, que cruzou rasteiro para Júnior Santos escorar e deixar sua marca.

Aos 40', o Red Bull Bragantino empatou a partida e colocou fogo na reta final. Talisson recebeu de Capixaba pela esquerda e girou em cima de Lucas Halter para chutar de canhota no alto com a bola tocando no travessão antes de entrar.

Tentando aplicar enorme pressão, o Bragantino quase buscou a virada nos acréscimos depois que Guilherme cruzou fechado da esquerda e Borbas desviou de cabeça no meio da área para Helinho finalizar à queima-roupa, mas Gatito fez uma defesa espetacular e garantiu o Fogão na fase de grupos.

Libertadores

Com esse resultado, o Botafogo aguarda a próxima segunda-feira quando a Conmebol realizará o sorteio da fase de grupos da Libertadores.

Sequência

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (17). A partir das 16h, o Red Bull Bragantino recebe a Inter de Limeira nas quartas de final do Paulistão. A partir das 18h30, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa, pela semifinal da Taça Rio.