O Botafogo irá enfrentar o Sampaio Corrêa-RJ no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, neste domingo (10), às 16h em partida válida pela Taça Rio, campeonato disputado entre os clubes que ficam da 5ª até a 8ª colocação da Taça Guanabara e define mais um classificado para a Copa do Brasil de 2025.

O Botafogo ficou em quinto e por pouco não avançou para disputar as semifinais do Carioca, já o Sampaio Corrêa estreante na elite do futebol Carioca ficou em oitavo e deixou para trás equipes tradicionais, como Madureira, Bangu e o Volta Redonda, que na temporada anterior avançou até a semifinal do Carioca.

O Alvinegro vem de cinco partidas sem derrotas e em um bom momento, no meio da semana a equipe venceu o Bragantino pela Pré-Libertadores, o que traz um ânimo para a equipe que vinha em baixa com o técnico Tiago Nunes, demitido por maus resultados.

Enquanto John Textor busca uma opção no mercado para assumir o Fogão, Fábio Matias assumiu como interino e vem fazendo um bom trabalho, são quatro vitórias seguidas, sendo uma delas a goleada histórica na Libertadores, além da vitória no clássico contra o Fluminense.

Já o Sampaio Corrêa faz uma boa temporada como estreante na elite do Campeonato Carioca, as três vitórias nos últimos quatro jogos deram ao time a condição de disputar a Taça Rio.

O único confronto das equipes foi realizada este ano no Nilton Santos e terminou com o placar de 2 a 0 para o Alvinegro, com gols de Jeffinho e Júnior Santos.

Botafogo poupará jogadores visando o confronto contra o Bragantino

(Foto: Vítor Silva/ Botafogo)

Após a vitória por 2 a 1 contra o Bragantino no jogo de ida da Libertadores, agora o confronto é pela Taça Rio, competição que o Alvinegro venceu na temporada passada, e disputa novamente este ano com a obrigação de vencer.

O técnico Fabio Matias, deve colocar em campo um time diferente do que vem jogando, isto se deve porque o Botafogo enfrenta o Bragantino no meio da semana, em partida que vale vaga na fase de grupos da Libertadores.

Do time titular do Botafogo apenas o lateral Hugo, líder de assistências da competição foi relacionado e irá ser titular no confronto em Saquarema, ou seja, o Alvinegro terá em campo um time totalmente alternativo, parecido com o que foi a campo contra o Fluminense, pela última rodada da Taça Guanabara.

Até o goleiro Gatito será poupado após ser titular nos últimos 10 jogos, o reforço John ainda está lesionado, e Raul ainda não desembarcou no Rio.

Provável escalação: Igo Gabriel; Mateo Ponte, Bastos, Kawan e Hugo; Newton, Kauê e Raí; Diego Hernández e Émerson Urso e Janderson.

Após volta por cima Sampaio figura entre os quatro da Taça Rio

(Foto: Jhonathan Jeferson/ Sampaio Corrêa)

O Sampaio Corrêa é o atual campeão da Série A2 do Carioca e é estreante na primeira divisão. Em seu primeiro ano, a equipe de Saquarema conseguiu escapar do rebaixamento e deixar grandes equipes para trás, e de bônus irá disputar a Taça Rio, são mais duas datas importantes para a equipe que não disputa nenhum campeonato no âmbito nacional em 2024.

A equipe começou mal o Carioca e trocou de técnico a tempo de conseguir alcançar a disputa pela Taça Rio, o técnico Alfredo Sampaio conseguiu 3 vitórias nas últimas cinco partidas, sendo derrotado apenas por Fluminense e Boavista, este último com um gol no fim da partida.

A tarefa do time não será nada fácil, tendo em vista que o Botafogo vem um momento de crescente na temporada, e tem ao seu lado a vantagem do empate, mas o time alternativo do Alvinegro acende uma chama de esperança no Sampaio que pode surpreender e levar um bom resultado para a segunda partida no Estádio Nilton Santos, no próximo domingo ás 18h30.

O Sampaio Corrêa não tem jogadores suspensos para a partida, e só não poderá contar apenas com o volante Alexandre que sofreu acidente após a partida com o Botafogo na quarta rodada da Taça Guanabara e ainda está se recuperando.

Provável escalação: Leandro Matheus; Lucas Carvalho, Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agú e Marcelo; Max, Octácio e Rafael Pernão.

Transmissão

A partida tem transmissão da Band no canal aberto, Bandsports na TV fechada, além do Canal GOAT no youtube. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: André Rodrigo Rocha

Assistente 1: Wallace Muller Barros Santos

Assistente 2: Hugo Filemon Soares Pinto