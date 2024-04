O atacante do Dourado saiu do banco de reservas para mostrar que pode ajudar muito a equipe durante o restante da temporada. A partida terminou 4x1 para o Cuiabá, que garantiu a sua vaga nas semifinais da Copa Verde, onde vai encarar a equipe do Vila Nova.

A equipe do Cuiabá vem tendo um destaque cada vez maior no futebol brasileiro, desde a sua esfera estadual com o domínio no Campeonato Mato-grossense,, passando pela Copa Verde e chegando até as competições nacionais e internacionais, como a Sul-Americana.

Na noite do último sábado (30), o Dourado teve a oportunidade de carimbar a sua participação na semifinal da Copa Verde, e mais uma vez com gol do artilheiro Eliel. Eliel havia ficado de fora da partida de ida por conta de um problema na costela, mas se recuperou rápido e pode ficar à disposição do treinador Luiz Fernando Iubel, que colocou o camisa 11 para jogar no decorrer da partida. E o atacante justificou a confiança marcando o gol que decretou a vitória por 4x1 do Dourado.

“Fiquei chateado de não poder estar à disposição na primeira partida, mas como a equipe é muito qualificada, demos conta do recado e pude voltar na partida de volta. Fiquei feliz com o desempenho da equipe, agradeço a oportunidade de poder entrar na partida e deixar meu gol. Vamos firmes para buscar a vaga na final”.

As semifinais da Copa Verde serão disputadas na próxima semana, com as partidas de ida no dia 03/04 e as de volta no dia 10/04. O Cuiabá enfrentará o Vila Nova, com a primeira partida sendo na casa do Vila e a partida de volta na Arena Pantanal, casa do Dourado.