A Copa Sudamericana 2024 começará nesta quarta-feira para Cuiabá e Lanús. A partida acontecerá na Arena Pantanal às 19 horas pela estreia do grupo G da competição. O outro confronto do grupo será entre Deportivo Garcilaso, do Peru, e Metropolitanos, da Venezuela na próxima quinta-feira ás 19 horas.

Cuiabá em boa fase

A equipe de Mato Grosso começou o ano de 2024 com o pé direito. Ao todo são 18 jogos invicto sendo 7 vitórias nos últimos 7 jogos. O time comandado por Luiz Fernando Lubel deverá ir com o que tem de melhor para enfrentar os argentinos.

Seus únicos desfalques serão Lucas Fernandes, meio campista, com edema muscular na panturrilha direita e o lateral direito Matheus Alexandre que sentiu dores na região posterior da coxa direita durante confronto contra o União de Rondonópolis, no último sábado, pelo jogo de ia da final do campeonato Mato-Grossense. Em seu lugar, Luiz Fernando deve escalar Raylan, reserva imediato da posição.

Na história da Copa Sudamericana, o Cuiabá possui apenas duas participação. Em 201, eliminado pela Chapecoense na segunda fase e em 2022 quando foi eliminado na fase de grupos. Em 2024, o Dourado, busca a classificação para o mata-mata da competição pela primeira vez desde que a fase de grupos foi criada na competição.

Provável escalação: Walter; Bruno Alves,Allyson, Marllon, Raylan; Lucas Mineiro, Guilherme Madruga, Fernando Sobral; André Luiz, Pitta, Deyverson.

Visitante indigesto

Segundo colocado em seu grupo no campeonato argentino, o Lanús vem com uma sequência positiva como visitante. São quatro vitórias nos últimos quatro jogos atuando longe de seus domínios.

Finalista da Libertadores em 2017, a equipe argentina teve sua última participação também em 2022 quando foi eliminada nas oitavas de final para o Independente del Valle, campeão daquela edição.

Provável escalação: Acosta; Soler; Luciatti, Muñoz, Juan Caceres; Loaiza, Boggio, Pena Biafore, Marcelino Moreno; Carrera, Bou.