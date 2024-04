Neste domingo (7) o Flamengo venceu o Nova Iguaçu e conquistou o 38° título carioca. O Rubro Negro venceu a partida por 1 a 0 e levantou a taça após dois anos sem vencer, esse foi o sétimo título que o Flamengo venceu de forma invicta.

Primeiro tempo quente

O Flamengo começou a partida com a vantagem do empate, então começou o jogo tomando pressão, mas a primeira boa chance foi do Nova Iguaçu aos 5 minutos com Albert, após bola trabalhada pelo meio, o meia finalizou de fora da área e o goleiro Rossi conseguiu fazer uma bela defesa. Aos 16 minutos, o Nova Iguaçu chegou novamente, dessa vez, após um lançamento longo, Lucas Campos desvia de cabeça, Xandinho tenta tirar do goleiro Rossi, mas acaba mandando para fora.

Aos 41 minutos, o Nova Iguaçu chegou mais uma vez com perigo, dessa vez com um levantamento na área, Yago cobra a falta, Gabriel Pinheiro subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para fora. Aos 47 minutos foi a vez do Flamengo, após jogada de Ayrton Lucas, Cebolinha recebe na área, finaliza colocado mas acaba acertando o travessão. Aos 48 minutos, o Rubro Negro chega novamente pela esquerda, Cebolinha toca para Arrascaeta que invade a área, bate colocado mas o goleiro Fabricio faz uma bela defesa.

Aos 50 minutos, o Nova Iguaçu chegou com Xandinho, o atacante finaliza de fora e a bola tira tinta da trave.

Segundo tempo do título

O Flamengo começou o segundo tempo tocando passes no seu campo de defesa, aos 2 minutos da segunda etapa, Cebolinha tenta um chute colocado e acaba acertando o travessão de novo. Aos 5 minutos, Gabriel Pinheiro erra a saída de bola, Pedro fica com ela e toca no Arrascaeta, que encheu o pé dentro da pequena área mas a bola acaba parando na rede do lado de fora.

Aos 9 minutos foi a vez do Nova Iguaçu, Xandinho cortou da esquerda para o meio e finalizou com efeito, levando perigo para o goleiro Rossi. Aos 14 minutos, o zagueiro Yan Silva tira uma bola em cima da linha, após um cruzamento de Pedro, a bola fica com Cebolinha que dribla a marcação, toca para De La Cruz que finaliza fraquinho, a bola já tinha passado pelo goleiro Fabricio, quando Yan Silva evita o primeiro gol do Flamengo.

Aos 29 minutos saiu o gol do título, depois de um belo lançamento de Léo Pereira para Ayrton Lucas, o lateral cruza na área e o ponta esquerda Rubro Negro bate de primeira sem chances de defesa para o goleiro Fabricio. Aos 34 minutos o Fabricio evita o segundo gol do Flamengo, Ayrton Lucas recebe em velocidade, entra na área e finaliza sem ângulo, mas Fabricio joga para escanteio. Fabricio salva o Nova Iguaçu, o escanteio foi cobrado perfeito para Pedro, que emenda de primeira e vê o goleiro do Nova Iguaçu fazer outra bela defesa.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo na próxima quarta feira (10) às 21h30 da noite, pela Copa Conmebol Libertadores, contra o Palestino, no Maracanã.

O Nova Iguaçu volta a campo no domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro Série D, contra Democrata SL, a partida ainda não tem horário definido.