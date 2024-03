Flamengo e Bragantino estavam em negociação desde o fim de 2023, mas as tratativas só foram sacramentadas nesta semana. O Fla pagou ao time de Bragança 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões) para ter o zagueiro Léo Ortiz.

Na negociação ainda há um valor extra de 1 milhão de euros, caso o jogador conquiste títulos pelo Rubro-Negro. Caso a meta seja batida, Léo Ortiz será o zagueiro mais caro da história do Flamengo.

Mas com a contratação surgiram dúvidas de quem será a dupla de zaga titular do Flamengo, já que Léo Pereira e Fabricio Bruno vem cumprindo muito bem seu papel. Em 2024, a dupla só foi superada uma única vez: no amistoso do Flamengo contra o Orlando City, que terminou em 1 a 1.

Antiga parceria entre Ortiz e Fabrício Bruno

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Fabricio Bruno é um velho conhecido de Léo Ortiz. Os dois compuseram a dupla de zaga do Bragantino que chegou na final da Copa Sul-Americana de 2021.

Naquele ano, os dois jogaram 41 partidas iniciando como titulares, vencendo 24 delas, e tendo oito empates, e nove derrotas. A dupla sofreu 35 gols e passou 15 jogos sem ser vazada.

No total, os dois estiveram juntos em 58 partidas, e o Bragantino venceu 31, empatou 13 e perdeu 14, sofrendo 55 gols e passando 19 sem ter sido superada.

Desempenho de Léo Pereira e Fabrício Bruno

A dupla Fabricio Bruno e Léo Pereira sofreu 58 gols em 65 partidas pelo Flamengo, na era Tite são 8 gols em 15 jogos. Vale levar em consideração, nos números brutos, as mudanças de técnico do Fla nos últimos anos e o desempenho defensivo que vem melhorando muito com o treinador Tite.

No entanto, o que se vê dos torcedores do Flamengo é a preferência por uma dupla inédita, a dupla Léo e Léo, que pode estrear já neste sábado (9), na semifinal do Carioca, diante do Fluminense, às 21h, no Maracanã.

A possibilidade se dá pelo fato de Léo Ortiz ter sido rapidamente regularizado para jogo e também porque o zagueiro Fabricio Bruno ter saído mais cedo na partida anterior diante do Madureira. O camisa 15 foi diagnosticado com trauma na face. Seu substituto direto seria David Luiz, mas com a chegada de Ortiz fica um dilema para Tite.

Calendário pode trazer indefinição

No ano passado, o Flamengo fez 76 jogos, e em 2024 fará pelo menos mais 48. Com jogos de três em três dias e com um calendário apertado, a dupla titular pode seguir sem definição. Devido ao número grande de partidas, o treinador pode utilizar times distintos de uma partida, ou competição, para outra.

Ou seja, podemos ter Léo Ortiz e Léo Pereira juntos em uma partida, e na seguinte jogarem Léo Pereira e Fabrício Bruno, sem necessariamente ter uma dupla definida para a temporada.

Há também quem pense que Tite possa em algum momento fazer alterações em sua tática, com Léo Ortiz fechando uma possível linha de três, como o jogador já fez pelo seu antigo clube.

Porém, no momento resta para a torcida esperar e ter paciência. Tite deverá fazer testes para encontrar a dupla ideal e, como dito anteriormente, pode rodar bastante a equipe durante o ano do Mengão.

Léo Ortiz é a última contratação do Flamengo na janela do inicio do ano

A janela ainda está aberta, mas possivelmente o Flamengo não deve fazer mais nenhuma movimentação e terminar a janela com apenas três aquisições e quase 31 milhões de euros gastos.

O Fla já tinha um time de qualidade e fez contratações pontuais para a temporada: De La Cruz, que era um sonho antigo da diretoria, Matías Viña para suprir a aposentadoria de Filipe Luís e, por último, Léo Ortiz, que traz mais qualidade para a defesa rubro-negra.