Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (7), às 17h (Horário de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca 2024, no Maracanã. O Flamengo atropelou o Nova Iguaçu no primeiro jogo, 3 a 0 com dois de Pedro e um de Ronald, contra.

Na partida passada o Mengão jogou um pouco abaixo do que sabe mas mesmo assim a partida terminou em três gols de diferença podendo ser ainda mais.

Algo muito criticado foi o vazamento da contratação de Carlinhos pelo Flamengo, dias antes da grande final, a contratação foi visita como uma forma de enfraquecer o Nova Iguaçu e conseguir vantagem.

Outro fato da partida foi o gol de número treze mil do Rubro-Negro em sua história, marcado pelo atacante Pedro aos oito minutos.

A partida da ida encaminhou para o Rubro-Negro o 38º título Carioca da equipe, que caso o Flamengo não perca, será de forma invicta, será a sétima vez que o Flamengo vence o estadual de forma invicta, se tornando o maior campeão invicto do Cariocão.

Flamengo quer a primeira taça oficial de 2024 e da Era Tite

(Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Após empatar no meio da semana tendo poupado três jogadores a torcida ficou na bronca apesar do bom desempenho na temporada.

O empate em 1 a 1 com o Milionario da Colômbia foi bastante criticado pelo desempenho ruim da equipe, e por ter poupado três jogadores do time titular, Ayrton Lucas, Léo Pereira e Luiz Araújo, além de De La Cruz que não jogou pois teve um quadro febril.

Mas ao contrário do que se pensa a equipe deve ser a titular para a volta, vale lembrar que o Flamengo vem de um trauma na temporada passada após vencer o Fluminense e sofrer a virada na partida da volta.

O Flamengo treinou com a equipe considerada titular e que não sofreu gol nos últimos 12 jogos.

A única baixa para a partida segue sendo o lateral direito Wesley, com lesão no músculo adutor da coxa direita e Gabigol, que está suspenso por tentativa de fraude no exame antidoping.

Provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Nova Iguaçu precisa de uma virada heroica, além de quebrar um tabu enorme

(Foto: Divulgação/ Nova Iguaçu)

O Nova Iguaçu chegou na final pela primeira vez na sua história e ao contrário do que foi pensado, a equipe manteve a forma de jogar e foi para cima do Flamengo.

Mas para a tristeza do torcedor do Nova Iguaçu, a estratégia não deu certo e a equipe foi goleada.

Para a volta, a Laranja Mecânica manterá a mesma base dos últimos jogos, só tem um jogador indisponível, o lateral Cayo Tenório está punido pelo TJD e não pode entrar em campo, após ser suspenso por três jogos devido uma entrada em Rossi, do Vasco, no dia 31 de janeiro.

Fora o desfalque, a equipe de Carlos Vitor busca se despedir do Carioca de forma digna.

Provável escalação: Fabrício; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Albert, Igor Fraga e Yago Ferreira; Xandinho, Bill e Carlinhos.

Retrospecto segue sendo amplamente positivo para o Fla

O retrospecto do confronto segue bastante positivo para o Rubro-Negro, com agora 11 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Flamengo não é derrotado pelo Nova Iguaçu desde a primeira partida entre as equipes em 2006, esta será a décima quarta vez que o Flamengo entrará em campo sem ter sido derrotado desde o último triunfo da Laranja Mecânica.

Transmissão

A partida tem transmissão da Band no canal aberto, Bandsports na TV fechada, além do Canal GOAT no youtube. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique

Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone

VAR: Rodrigo Carvalhaes