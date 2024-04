Neste sábado (30), o Flamengo fez 3 a 0 no Nova Iguaçu na primeira partida da final do Campeonato Carioca.

Primeiro tempo controlado

O Flamengo iniciou o jogo mantendo um certo controle da partida, a equipe Rubro Negra chegou com perigo aos 8 minutos de partida, após uma tentativa de cruzamento de Pulgar, a bola desvia na marcação e vai para fora, na cobrança de escanteio Cebolinha cruza para o Pedro que tenta uma finalização de letra na primeira trave mas o goleiro Fabricio consegue fazer uma boa defesa.

Logo em seguida, Cebolinha cobra outro escanteio, Fabricio Bruno sobe bem de cabeça mas a bola acaba indo na trave. O Nova Iguaçu respondeu aos 10 minutos com Carlinhos, após uma finalização perigosa, a defesa do Flamengo afasta o perigo para escanteio, Yago cruza e o goleiro Rossi fica com a bola.

O Flamengo chega com perigo novamente aos 12 minutos, após bola roubada de Pulgar, o meia acionou rapidamente o Cebolinha, o atacante carrega desde o meio campo, ele dribla a marcação, mas acaba errando o passe para Arrascaeta e o Flamengo ganha escanteio. Arrascaeta cobra curto, mas a defesa afasta.

O primeiro gol do Flamengo saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, após um pênalti sofrido por Ayrton Lucas, o lateral ia invadindo a área quando foi derrubado pelo zagueiro do Nova Iguaçu. Pedro efetua a cobrança deslocando o goleiro abrindo o placar do jogo.

Aos 26 minutos, o Flamengo chega novamente com perigo, De La Cruz acha um bonito passe para Pedro, que ajeita de calcanhar para Luiz Araújo que finaliza de primeira, mas a bola sai sem força e o goleiro Fabricio consegue ficar com ela sem perigo.

O Nova Iguaçu responde aos 32 minutos com Xandinho, ele recebe na entrada da área, arrisca a finalização mas o Rossi faz a defesa. Aos 41 minutos, Pedro quase marca o segundo do Flamengo, após um chutão de Rossi, Maycon erra, Luiz Araújo domina e acha o passe no Pedro, o camisa 9 finaliza em cima do goleiro. Aos 48 minutos, Pedro faz o segundo gol, mas a arbitragem marca impedimento.

Segundo tempo decisivo

O Nova Iguaçu iniciou o segundo tempo indo em busca do empate, aos 4 minutos da segunda etapa, Carlinhos toca de letra para Bill, que finalizou para a defesa do goleiro Rossi. Aos 7 minutos o Pédro marca o segundo gol da partida, após Luiz Araújo lança para Cebolinha na ponta esquerda, o atacante ajeita e cruza na medida para o centroavante que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Aos 31 minutos da segunda etapa, Ronald faz um gol contra marcando o terceiro gol do Flamengo na partida, depois de Pedro tentar dar um chapéu dentro da área, o zagueiro tentou afastar, mas acaba encobrindo o goleiro da própria equipe. Com isso a equipe Rubro Negra fica mais próxima ao título. Aos 46 minutos Bruno Henrique quase marca o quarto gol do Flamengo, Ayrton Lucas cruza na área, Bruno Henrique finaliza e o goleiro Fabricio faz uma boa defesa.

Próximo jogo da final

Os dois times voltam a se enfrentarem no próximo domingo (7), às 17h (horário de Brasília), a bola rola de novo no Maracanã. A equipe Rubro Negra vai para a próxima partida precisando apenas empatar para conquistar o Campeonato Carioca pela 38° vez.