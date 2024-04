Nessa noite de segunda-feira (8) ocorreu na capital do estado, a premiação dos melhores do Paulistão. O Santos contou com seis jogadores na Seleção do Campeonato. São eles: João Paulo, Hayner, Joaquim, Diego Pituca, João Schmitd e Guilherme. Mesmo sendo vice-campeão, o Peixe teve a maioria dos atletas, das 16 equipes, presente entre os melhores da competição. O repórter, Pedro Cunha, representou nossa equipe no local e entrevistou figuras importantes e protagonistas do Paulistão 2024. Confira abaixo as entrevistas com alguns dos nomes mais importante da campanha do Peixe:

Guilherme

O atacante santista foi questionado sobre o sentimento de perder o título, mesmo que a torcida se sentia orgulhosa da trajetória do clube: "cara, eu acho que o sentimento é único. Claro que não é uma alegria 100% né porque nós obviamente queríamos esse título e não veio. Se você tira essa perda de título, tem muita coisa para ser celebrada. É uma ano de reconstrução, são três meses de trabalho onde o professor Carille colocou aquilo que ele imaginava e a gente, jogador, entendemos isso muito rápido; não é à toa que chegamos na final. Triste pelo “não título”, mas feliz por muita coisa que a gente conquistou em tão pouco tempo”, respondeu o camisa 11.

Diego Pituca

Pedro Cunha perguntou para o capitão alvinegro sobre o entrosamento rápido e de sucesso entre ele e João Schmitd: "O João é um excelente jogador, a gente veio do Japão juntos e quando você joga com um cara bom, fica mais fácil. Ele é um cara muito inteligente, acho que a gente conseguiu fazer uma dupla muito boa pelo Santos e agora é dar continuidade no trabalho.”

João Schmitd

Finalizando com os atletas, chegou a vez do camisa 5 do Santos que desfilou em campo; elogiado até por Neymar. Cunha abordou o tema de como ele, João, lidou com a derrota, mesmo com as palavras de incentivo do presidente Marcelo Teixeira: "Confesso que, num primeiro momento pós-perda, não era um sentimento de orgulho particular. Perder uma final para um rival diante de uma vantagem que tinha, para mim particularmente foi difícil. Depois vai assimilando as coisas, a gente vê que fizemos um grande Campeonato Paulista dentro das circunstâncias também depois de uma queda para a Série B. Acho que a gente tem que ter orgulho da campanha.”