A noite do último domingo (07) foi somente de celebrações para o elenco rubro-negro. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 e se sagrou campeão do Campeonato Carioca.

O gol único da partida foi marcado por Bruno Henrique, que finalizou com muita qualidade após cruzamento rasteiro de Ayrton Lucas.

O Flamengo já havia vencido a partida de ida da grande decisão por 3 a 0, com dois gols de Pedro e um gol contra de Ronald.

O primeiro título

Tite chegou à sua primeira conquista como treinador do Flamengo. O comandante celebrou intensamente a vitória, mas em momento algum perdeu a humildade e fez questão de exaltar o trabalho do treinador adversário, Carlos Vitor, do Nova Iguaçu.

O surpreendente Nova Iguaçu foi finalista do campeonato pela primeira vez em sua curta história de 34 anos. Superaram o Vasco da Gama na semifinal para chegar ao palco da finalíssima contra o Flamengo.

Gilvan de Souza/Flamengo

A exaltação ao adversário

Tite não deixou de parabenizar ao treinador do Nova Iguaçu, Carlos Vitor. Perguntado sobre a importância da conquista, o técnico disse o seguinte:

"Primeiro ele (Carlos Vitor) merece. Ele não tem todos os recursos que eu tenho, a estrutura que o Flamengo proporciona. Então, o melhor trabalho foi dele. Eu falei isso antes. Claro que eu quero uma medalha também também depois. Tem comissão, estafe do Fla que ajudou. Mas em dois jogos não teve porrada, não teve bastidor, quem veio para as duas finais viu futebol."

A emoção do título

Ainda falando sobre a euforia da conquista, Tite comentou sobre como é a emoção de vencer o Campeonato Carioca:

"Emoção única de quem está no dia a dia, quem sabe do trabalho. A conquista tem méritos, é do melhor ataque, da melhor defesa, do melhor saldo, da consistência. Ela é de uma grandeza. Passamos por cinco clássicos. O grupo todo está de parabéns. Eu sou um porta-voz, mas é de todos os setores."

Anatomia do título

Perguntado sobre como analisaria essa conquista, Tite descreveu da seguinte forma:

"Foi uma construção toda. Tem que olhar todos os jogos, todos os momentos, a preparação. É uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso. Eu sei o quanto é importante é uma conquista. A equipe mais disciplinada passa uma coisa boa."

Dedicatória

Perguntado sobre à quem dedicaria o título, Tite revelou dedicar a seu falecido pai:

"Dedico ao Genor Bachi, que me ensinou e me escalou. Que Deus o tenha."

Análise sobre o time

Perguntado sobre como analisaria o desempenho do Flamengo, Tite destrinchou da seguinte forma:

"É uma equipe equilibrada. É a com mais gols, menos sofridos, a que mais venceu. Quando você tem mais tempo para preparar a temporada, fica mais fácil. A chegada no ano passado facilitou. Confiança. Quando o trabalho é feito com dedicação, os atletas que entram vão dar seu melhor. Como o Bruno Henrique. Não tenho equipe titular, existe os melhores que estão naquele momento."

Respeito pelo espetáculo

Ainda falando sobre o confronto, novamente Tite exaltou o técnico Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, e celebrou o fato de terem sido duas finais pautadas no futebol disputado, e não no extra-campo:

"Eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho, da nação rubro-negra. Eu tento passar um pouco de fair-play. Acho que eu e o Carlos conseguimos passar isso. O Flamengo foi a equipe mais disciplinada do campeonato. Você não precisa apelar. É o melhor ataque, o melhor saldo, a melhor defesa."

Dados sobre a conquista

Flamengo se torna campeão invicto do Campeonato Carioca de 2024, tendo sofrido somente um gol em 15 jogos, marcando 29.

Seu único gol sofrido foi diante desse mesmo Nova Iguaçu, mas ainda na Taça Guanabara, no empate por 1 a 1 pela segunda rodada.

Pedro, com 11 gols em 12 jogos, foi artilheiro do campeonato. O centroavante ainda deu quatro passes para gol na campanha.

Foi o 38° título de Campeonato Carioca do Flamengo, o 7° invicto na sua história. Com essa conquista, se isolam em relação ao Vasco como time a mais vezes ter vencido o Carioca invicto. O cruzmaltino o fez seis vezes.

Próximos capítulos

Flamengo retorna a campo num intervalo de apenas dois dias em relação à final, quando enfrenta o Palestino pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Maracanã, às 21h.