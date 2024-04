Fortaleza aproveita as chances e vence São Paulo no Brasileirão

Na noite deste sábado (13), o São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza no Estádio do MorumBIS, pelo placar de 2 a 1 para os vistantes, a partida era válida pela estréia do Campeonato Brasileiro 2024. Os gol da partida foram marcados por Lucero, Machuca e Anré Silva descontou para os mandantes.

São Paulo domina mas empate permanece

São Paulo foi a campo com escalação extremamente semelhante a usada no meio da semana, com exceção de Galoppo entre os titulares, e logo nos primeiros lances o São Paulo foi para cima do adversário, tentando dar bastante volume ao seu jogo.

Após amplo domínio são-paulino, o Fortaleza foi entendendo aos poucos a forma de jogar dos donos da casa e consequentemente conseguindo anular diversas chances criadas pelo São Paulo, que nitidamente adotou uma postura ofensiva diferente da apresentada nos últimos tempos, com jogadas pela direita, esquerda, centro, aérea, um para um, evitando o famoso "chuveirinho" tão criticado pela torcida tricolor.

E apesar de um bom desempenho defensivo do Leão do Pici, o domínio da partida era totalmente a favor dos mandantes, que acabaram parando suas finalizações nas mãos João Ricardo, que fez um ótimo primeiro tempo e foi um dos grandes nomes do jogo até o momento, e com o passar da tempo e as finalizações não entrando, o juiz apitou o final da primeira etapa e o empate prevaleceu.

Fotaleza aproveita suas chances e vence o São Paulo no MorumBIS

Foto: Divulgação/São Paulo

O Tricolor Paulista voltou do intervalo sem mudanças e durante os primeiros quinze minutos da partida foi demonstrado a mesma dominância dos donos da casa, mas com um volume menor do que o anteriormente apresentado.

Quando tudo parecia estar tranquilo, sem muitas chances perigosas, o meio-campista Pochettino recebeu um a boa no setor central do gramado, matou no peito com muita classe e fez um lançamento com maestria procurando o atacante Lucero, que deixou claro o motivo de ser um dos artilheiros do Leão na temporada, dominou com muita frieza a bola pelo alto já velando pro pé direito, e em uma batida cruzada, na "bochecha" da rede, abriu o placar e obrigou o São Paulo a ir buscar o resultado.

E com o gol sofrido, a tendência era que o São Paulo fosse atrás do placar a qualquer custo, e de fato se confirmou, mas ao se lançar ao ataque, a defesa fica comprometida, e após um lançamento errado ser cortado pela defesa do Fortaleza, Machuca saiu sozinho na velocidade, tendo Diego Costa como último homem, mas o mesmo não conseguiu acompanhar o argentino, que tirou do Rafael e ampliou o placar, complicando muito a situação do tricolor.

Mas quando se parecia extremamente difícil o jogo para o São Paulo, surgiu a a estrela do recém-contratado André Silva, que fez uma espetacular jogada individual e mandou um "foguete"para o fundo do gol, sem chance para João Ricardo.

E por mais que o São Paulo tentasse, a bola não iria entrar, o apito final foi soado e o São Paulo foi derrotado no MorumBIS.

Próximos Compromissos

O São Paulo volta aos gramados na próxima quarta-feira (17), na qual terá de enfrentar o Flamengo, comandado por Tite, no Maracanã, às 21h30. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão 2024.

O Fortaleza têm seu próximo compromisso marcado também na próxima quarta-feira (17), mas terá de enfrentar a equipe do Cruzeiro, na Arena Castelão, às 20h. O confronto é válido também pelo Campeonato Brasileiro.